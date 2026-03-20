PSOE y Sumar pactan aprobar dos decretos, uno de medidas anticrisis con los márgenes empresariales y otro sobre vivienda

Tras una mañana muy tensa entre los socios del Gobierno de España, el PSOE y Sumar han superado sus diferencias y la reunión del Consejo de Ministros ha terminado con acuerdo.

El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado ante la negativa de los miembros de Sumar a que dé comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 09:30 horas, pero ha comenzado con más de dos hora de retraso; dos horas de negociaciones directas entre el presidente del Gobierno de España Pedro Sanchez y la máxima responsable de Sumar y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que han logrado, al parecer, desbloquear las tensiones de las útimas horas.

Finalmente, según fuentes de Sumar, el Consejo ha decido aprobar dos decretos. En el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del 10 % del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico.

En esta norma también se incluye un mecanismo de control para evitar márgenes injustificados en el suministro de combustible a través de la CNMC, y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer límites a dichos márgenes. Además, se incorpora la prohibición de cortar el suministro energético, ambas exigencias de Sumar, según precisan fuentes de esta formación.

El segundo, recoge las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, entre las que se encuentran la prórroga automática por dos años de los 600 000 alquileres que decaen este año. Sin embargo, según ha adelantado Sánchez, aún no existe mayoría parlamentaria para convalidar este real decreto.

Sánchez: "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".



"Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo español antes los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.

Sánchez ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo creado por una guerra "ilegal" está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya ha llegado a los hogares cada vez que cogen el coche o se desplazan, y empiezan a sufrir el aumento de los precios de los combustibles.



"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", ha señalado.

Satisfacción en Sumar

Desde Sumar trasladan su satisfacción por haber incluido varias medidas que demandaban, en especial el control de los márgenes empresariales y la prórroga de alquileres, habida cuenta que esta mañana lo que había encima de la mesa antes de la celebración del Consejo era un mero decreto de rebaja fiscales "Ahora el panorama es muy distinto", celebran.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciando en redes sociales para reivindicar que han conseguido un acuerdo en el Consejo para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha apostillado.