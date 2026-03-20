PNV se muestra "satisfecho" con las medidas anticrisis y EH Bildu considera que "no es suficiente"
Los jeltzales sostienen que estas medidas "ayudarán a que el precio final de la electricidad y los carburantes sea más accesible para familias y autónomos". La coalición abertzale valora positivamente la inclusión de tres propuestas a Sánchez, pero critica que las medidas finales aumentarán los beneficios de grandes empresas energéticas y petroleras.
PNV y EH Bildu han emitido sendos comunicados valorando las medidas adoptadas por el Gobierno español para tratar de paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un primer paquete de medidas con dos decretos, uno de medidas anticrisis con los márgenes empresariales y otro sobre vivienda.
En este contexto, el PNV se ha mostrado “satisfecho” de que se hayan atendido sus demandas, ya que considera que “familias y autónomos no deben las consecuencias de esta crisis”. Igualmente, los jeltzales destacan que “la industria, motor de la economía en Euskadi y que sostiene miles de empleos, tampoco, especialmente la electrointensiva”.
El PNV ha valorado positivamente las medidas anticrisis aprobadas, que pretenden controlar los precios de los carburantes y la energía: “Entendemos que sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco, que buscan actuar con ayudas directas e iniciativas fiscales sobre sectores concretos como el transporte, la industria y la ganadería y la pesca”.
Los jeltzales sostienen que estas medidas "ayudarán a que el precio final de la electricidad y los carburantes sea más accesible para familias y autónomos", reduciendo el impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Próximo.
Respecto al segundo decreto con medidas sobre vivienda, o los controles sobre los márgenes empresariales, lamentan que aún no disponen del texto definitivo, y para poder valorarlo necesitan analizarlo.
Por su parte, EH Bildu ha valorado positivamente que se hayan introducido en el decreto tres importantes medidas de protección ciudadana que solicitó y trasladó al Ejecutivo de Sánchez: la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva. Sin embargo, considera que “no es suficiente”.
“EH Bildu no comparte la rebaja generalizada de impuestos sin control de precios que impidan el aumento especulativo de precios y beneficios; ya que solo incrementará los beneficios de las grandes energéticas y petroleras. Ya lo comprobamos durante la guerra de Ucrania. No deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas”, considera la coalición abertzale.
EH Bildu considera “imprescindible, en este contexto de incertidumbre y desprotección, garantizar un reparto justo de la riqueza”. Por ello, se ha mostrado dispuesta a seguir trabajando para “lograr un escudo social y económico que proteja a la mayoría social trabajadora, a la industria y a los sectores más golpeados por la guerra”.
“Es necesario adoptar medidas en materia de protección social y vivienda, como la prórroga de los contratos de los alquileres y la cuotas hipotecarias variables, limitar los precios y los beneficios empresariales para evitar la especulación, apoyar a la industria, impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y promover una fiscalidad justa que obligue a las grandes empresas a contribuir frente a esta crisis, para que las consecuencias de la guerra no recaigan de nuevo sobre las clases populares”, ha añadido EH Bildu.
Te puede interesar
PSOE y Sumar pactan aprobar dos decretos, uno de medidas anticrisis con los márgenes empresariales y otro sobre vivienda
El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado más de dos horas ante la negativa de los miembros de Sumar a que se dejara fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. Finalmente, los socios de Gobierno han llegado a un acuerdo.
El Gobierno de España rebaja el IVA al 10 % de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo
El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, 80 medidas que movilizarán 5000 millones de euros que, si bien "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos", según Pedro Sánchez.
El apagón eléctrico de abril fue causado por "múltiples factores", según expertos europeos
El informe concluye que se produjo un "problema muy local" en el sur de España, que "escaló muy rápidamente", generando una secuencia que incluyó desconexiones generalizadas por sobretensión, para culminar en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa.
Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias proponen una figura de mediación independiente para desbloquear la huelga médica
Los consejeros de salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias han enviado a la ministra de Sanidad Mónica García una carta en la que proponen una mediación independiente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes para facilitar el diálogo entre el comité de huelga y el Ministerio y desbloquear la huelga médica estatal.
El Consejo de Ministros adoptará hoy medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo
El Decreto Ley deberá ser aprobado en el Congreso el próximo jueves. Pondrá sobre la mesa un plan estructurado en cuatro áreas: medidas de carácter estructural, un paquete fiscal, apoyo específico a los sectores más afectados y un escudo social dirigido a las personas más vulnerables.
Sánchez aleja la presentación de los presupuestos para centrarse en responder a la guerra
No ha descartado la presentación más adelante de los presupuestos, al señalar que "por supuesto" trabajarán en ellos, pero sí ha evidenciado que no será este mes porque "la política, como la vida en general, no se rige por los planes que se puedan tener" y nadie preveía la guerra en Oriente Próximo.
Rufián e Irene Montero abordarán en un acto público el futuro de la izquierda
Los partidos de la izquierda han dado la bienvenida a la iniciativa que tendrá lugar el 9 de abril en Barcelona. Sumar y PSOE ven con buenos ojos los actos y conversaciones que ayuden a construir un frente de izquierda. Por su parte, desde Podemos afirman que hacer "equipo con Rufián es una idea".
El Gobierno de España descarta incluir en el plan anticrisis las medidas que carezcan de consenso
Todavía están negociando la inclusión de algún tipo de protección a los inquilinos de viviendas de alquiler. El decreto se aprobará el viernes en Consejo de Ministros y se votará la próxima semana en el Congreso.
Bengoetxea: "Defender el euskera es sumar, no excluir"
Sobre la polémica surgida en torno a la Korrika, la consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que "Korrika ha sido siempre un gran espacio social de encuentro en torno al euskera" y "es importante cuidar que siga siendo un lugar que sume y no que divida. "No se necesitan más muros ni trincheras", ha precisado.