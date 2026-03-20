PNV se muestra "satisfecho" con las medidas anticrisis y EH Bildu considera que "no es suficiente"

PNV y EH Bildu han emitido sendos comunicados valorando las medidas adoptadas por el Gobierno español para tratar de paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un primer paquete de medidas con dos decretos, uno de medidas anticrisis con los márgenes empresariales y otro sobre vivienda.

En este contexto, el PNV se ha mostrado “satisfecho” de que se hayan atendido sus demandas, ya que considera que “familias y autónomos no deben las consecuencias de esta crisis”. Igualmente, los jeltzales destacan que “la industria, motor de la economía en Euskadi y que sostiene miles de empleos, tampoco, especialmente la electrointensiva”.

El PNV ha valorado positivamente las medidas anticrisis aprobadas, que pretenden controlar los precios de los carburantes y la energía: “Entendemos que sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco, que buscan actuar con ayudas directas e iniciativas fiscales sobre sectores concretos como el transporte, la industria y la ganadería y la pesca”.

Los jeltzales sostienen que estas medidas "ayudarán a que el precio final de la electricidad y los carburantes sea más accesible para familias y autónomos", reduciendo el impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Próximo.

Respecto al segundo decreto con medidas sobre vivienda, o los controles sobre los márgenes empresariales, lamentan que aún no disponen del texto definitivo, y para poder valorarlo necesitan analizarlo.

Por su parte, EH Bildu ha valorado positivamente que se hayan introducido en el decreto tres importantes medidas de protección ciudadana que solicitó y trasladó al Ejecutivo de Sánchez: la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva. Sin embargo, considera que “no es suficiente”.

“EH Bildu no comparte la rebaja generalizada de impuestos sin control de precios que impidan el aumento especulativo de precios y beneficios; ya que solo incrementará los beneficios de las grandes energéticas y petroleras. Ya lo comprobamos durante la guerra de Ucrania. No deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas”, considera la coalición abertzale.

EH Bildu considera “imprescindible, en este contexto de incertidumbre y desprotección, garantizar un reparto justo de la riqueza”. Por ello, se ha mostrado dispuesta a seguir trabajando para “lograr un escudo social y económico que proteja a la mayoría social trabajadora, a la industria y a los sectores más golpeados por la guerra”.

“Es necesario adoptar medidas en materia de protección social y vivienda, como la prórroga de los contratos de los alquileres y la cuotas hipotecarias variables, limitar los precios y los beneficios empresariales para evitar la especulación, apoyar a la industria, impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y promover una fiscalidad justa que obligue a las grandes empresas a contribuir frente a esta crisis, para que las consecuencias de la guerra no recaigan de nuevo sobre las clases populares”, ha añadido EH Bildu.