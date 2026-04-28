Kongresuak indargabe utzi du alokairuen dekretua, PP, Vox eta Junts alderdien botoekin
Aurten iraungitzen diren kontratuak (martxoaren 21etik abenduaren 31ra) bi urtez luzatzea eta errenta urtean gehienez ere % 2 igotzea ahalbidetzen zuen dekretua. Matxoaren 20tik zegoen indarrean.
Absentismoaz patronalak egiten duen erabilera salatu dute sindikatuek laneko osasunaren eguneko mobilizazioetan
Sindikatu guztiak irten dira kalera apirilaren 28 honetan. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuek elkarrekin egin dute manifestazioa Donostian. ELAk, CCOOk eta UGTk euren mobilizazio propioak egin dituzte Bilbon.
Euskal Herriko hamaika proiektu nabarmendu dituzte Berlinen If Design sari-banaketan
Mundu mailako diseinu-saririk garrantzitsuenak dira If Design sariketak banatzen dituztenak. Bart banatu zituzten sariak, eta Oiartzungo Niessen enpresak urrezko kategoria irabazi zuen. Bestalde, EAEko eta Nafarroako beste hogei bat proiektu ere izendatu zituzten.
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan
Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.
39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena, eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte hartzeko borondatea du. Papresa hartzekodunen konkurtsoan dago, eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du.
Albiste izango dira: Itzalaldiaren lehen urteurrena, medikuen greba eta San Prudentzio
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”
Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Ingeniaritza Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.
EAEk duela bi hamarkada baino energia gutxiago kontsumitzen du, baina petrolioaren mende dago gero eta gehiago
Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duela 20 urte baino energia gutxiago kontsumitzen dute. Industria-kontsumoaren jaitsierak eta garraioaren gorakadak energia-banaketa eraldatu dute, eta erregai fosilen mende jarraitzen du.
Tubos Reunidosek ez du baztertzen hartzekodunen konkurtsoa eskatzea
Konpainiaren egoerak "bideragarritasuna arriskuan jartzen du", eta baliteke "neurri gehigarriak hartzea", izandako "narriaduraren ondorioz", jakinarazi dio astelehen honetan enpresak Espainiako Balore Merkatuaren Batzordeari.
Tubos Reunidosek % 37,5 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.