El comité de empresa de empresa Maderas de Llodio (Álava), en huelga indefinida desde el 22 de septiembre para protestar por el ERE que supone el despido de 39 de sus 151 empleados, ha denunciado que la compañía ha empezado ya a despedir trabajadores.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores han explicado que la empresa abrió un "breve plazo de adhesión voluntaria" al ERE y que, una vez finalizado, "ha ingresado directamente las indemnizaciones correspondientes a las personas afectadas antes incluso de que recibieran las cartas de despido". "Es inaceptable la forma en que se ha gestionado este proceso, tanto por la falta de sensibilidad hacia las personas afectadas como por la ausencia de una comunicación adecuada y respetuosa", han denunciado.

Por otro lado, el comité también ha criticado la "actidud inaceptable" del Gobierno Vasco, con el se ha reunido este este martes., porque ha "culpabilizado" a la plantilla de la situación y "no ha valorado ni siquiera la posibilidad de intervenir" para revertir o mitigar el ERE.



Tras defender que hay "alternativas viables para mantener los puestos de trabajo y evitar el traslado de la producción", han anunciado que continuarán con las movilizaciones. La siguiente será una manifestación este viernes a las 18:30 horas en Llodio para revindicar el futuro de Maderas y denunciar la "inacción de las instituciones".