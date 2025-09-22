HUELGA
Maderas de Llodio, en huelga indefinida

El comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.
Manifestación de la plantilla de Maderas Llodio. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Maderas de Llodio, greba mugagabean
Los trabajadores de Maderas de Llodio han comenzado una huelga indefinida ante el mantenimiento del ERE que supone el despido de 39 de los 151 trabajadores de la planta.

La semana pasada se celebraron dos jornadas de huelga, pero la representación de los trabajadores decidió hacerla indefinida a partir de hoy por la decisión empresarial de mantener los despidos.

El comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.  Asimismo, ha insistido en que no existen razones productivas ni organizativas que justifiquen los despidos, sino que se trata únicamente de una decisión orientada al "beneficio económico, sin considerar el coste humano".

La plantilla denuncia la "inactividad" de las instituciones, por lo que ha exigido al Gobierno Vasco, a la Diputación de Álava y a las instituciones locales que "actúen para parar esta deslocalización".

El comité, formado por tres delegados de LAB, dos de ELA, dos de CC.OO. y dos UGT, ha reclamado que la dirección "retire la decisión de plantear despidos colectivos y otras medidas de similar gravedad".

