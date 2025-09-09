Maderas de Llodio plantea el despido de 39 de sus 151 trabajadores

La multinacional Garnica ha propuesto un ERE en su empresa Maderas de Llodio en Álava que plantea 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas, debido a "causas productivas y organizativas, al querer llevarse parte de la producción a otras plantas del grupo".

Así lo ha trasladado en una nota el comité de empresa, quien este martes ha mantenido una primera reunión con la dirección, que abre el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo.

El comité, formado por tres delegados de LAB, dos de ELA, dos de CC.OO. y dos UGT, ha reclamado que la dirección "retire la decisión de plantear despidos colectivos y otras medidas de similar gravedad". Si esto no ocurre, han anunciado una huelga para los próximos 16 y 18 de este mes de septiembre.

Asimismo, le han comunicado a la empresa que su único objetivo es "retomar la negociación del convenio colectivo, pero únicamente una vez que se retire esta decisión que supone un grave perjuicio para toda la plantilla".

"La decisión del comité y de la plantilla es unánime: en Maderas de Llodio no sobra nadie. Nuestra reivindicación es clara; no permitiremos que se destruya ningún puesto de trabajo ni que se precaricen nuestras condiciones laborales", ha manifestado el comité de empresa.