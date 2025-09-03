Maderas de Llodio anuncia al comité un posible despido colectivo
La empresa Maderas de Llodio ha comunicado al comité de empresa su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, lo que ha generado "rechazo y preocupación en la plantilla".
El sindicato LAB ha informado de que por el momento no tienen más detalles sobre las intenciones de esta empresa con una plantilla de 151 trabajadores y desconocen a cuántos de ellos podría afectar esta medida.
El comité ha informado en un comunicado de que el pasado lunes se les comunicó la posibilidad de ese despido colectivo y también que está previsto adoptar otras medidas "que pudieran generar inestabilidad en la plantilla de la empresa pero sin ningún tipo de especificación".
"Consideramos este hecho de extrema gravedad, más aún cuando a finales del mes de julio estábamos en pleno proceso de negociación del convenio", señala el comité, que denuncia esta "medida drástica y unilateral que rompe con la dinámica de diálogo".
Las mismas fuentes han indicado que el próximo martes día 9 tienen otra reunión con la dirección de la empresa pero el comité exige la retirada inmediata del procedimiento de despido colectivo y reclama la reanudación urgente de las negociaciones del convenio, en las que debe centrarse el futuro laboral de la plantilla.
En los próximos días se convocará una asamblea de trabajadores para articular la respuesta a esta medida y mantener a la plantilla informada, ha anunciado el comité.
