Maderas de Llodiok langileen batzordeari adierazi dio kaleratze kolektiboa ezartzekotan daudela
LAB sindikatuak adierazi duenez, datorren asteartean, hilak 9, bilera bat dute enpresaren zuzendaritzarekin, baina batzordeak eskatu du kaleratze kolektiboaren prozedura berehala bertan behera utz dezaten. Momentuz, ez dakite 151 langileetako zenbati eragingo liokeen neurriak.
Maderas de Llodio enpresak kaleratze kolektiboko prozedura bat hasteko asmoa duela jakinarazi dio langileen batzordeari, eta horrek "langileen gaitzespena eta kezka" eragin ditu.
LAB sindikatuak jakinarazi du oraingoz ez dutela xehetasun gehiagorik: 151 langile ditu enpresak, eta ez dakite zenbati eragin diezaiokeen neurriak.
Batzordeak ohar bidez jakinarazi duenez, astelehenean jakinarazi zitzaien kaleratze kolektibo hori egiteko aukera zutela, eta beste neurri batzuk hartzea aurreikusi zuten, "enpresako plantillan ezegonkortasuna eragin zezaketenak, baina ezer zehaztu gabe".
"Hori oso larria da, uztailaren amaieran hitzarmena negoziatzeko prozesu betean geunden eta", adierazi du batzordeak, eta"elkarrizketa-dinamika hausten duen alde bakarreko neurria" salatu du.
Iturriak adierazi duenez, datorren asteartean, hilak 9, beste bilera bat dute enpresaren zuzendaritzarekin, baina batzordeak kaleratze kolektiboaren prozedura berehala etetea eskatu du, eta hitzarmenaren negoziazioei berehala berrekitea eskatuko du, plantillaren lan-etorkizuna ardatz hartuta.
Hurrengo egunetan langileen batzarra deituko dute neurri horri erantzuna emateko eta langileak jakinaren gainean egoteko, batzordeak iragarri duenez.
