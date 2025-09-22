GREBA
Maderas de Llodio, greba mugagabean

Langileen batzordeak salatu du enpresak produkzioaren % 40 beste lantegi batzuetara eramateko asmoa duela, eta deslokalizazioak Laudioko eta eskualdeko "lantegiaren etorkizuna arriskuan jartzen" duela.

Maderas Llodioko langileen manifestazioa. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Maderas de Llodio enpresako langileek greba mugagabea hasi dute enplegu-erregulazioko espedienteari eusteko asmoa salatzeko; izan ere, lantegiko 151 langileetatik 39 kaleratuko dituzte.

Joan den astean bi greba egun egin zituzten, baina langileen ordezkaritzak gaurtik aurrera greba mugagabea egitea erabaki zuen, enpresak kaleratzeei eustea erabaki zuelako.

Langileen batzordeak salatu du enpresak produkzioaren % 40 beste lantegi batzuetara eramateko asmoa duela, eta horrek Laudioko eta eskualdeko "lantegiaren etorkizuna arriskuan jartzen duen deslokalizazioa" dakarrela. Era berean, berretsi du ez dagoela kaleratzeak justifikatzen dituen ekoizpen ezta antolaketa arrazoirik ere, "onura ekonomikora" bideratutako erabakia omen da, "giza kostua kontuan hartu gabe".

Langileen arabera, erakundeek "ez dute ezer egin", eta Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru Aldundiari eta tokiko erakundeei "deslokalizazio hori gelditzeko jarduteko" eskatu diete.

LABeko hiru ordezkarik, ELAko bi ordezkarik, CCOOko bik eta UGTko bik osatzen dute batzordea. Zuzendaritzari "kaleratze kolektiboak eta antzekoak ez planteatzea" eskatu diote.

