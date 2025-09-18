Greba mugagabea deitu dute Maderas de Llodio enpresan irailaren 22tik aurrera
Ohar batean, enpresa-batzordeak salatu du enpresak "ekoizpenaren % 40 beste lantokietara eramateko asmoa" iragarri duela. "Horrek deslokalizazioa suposatzen du, Madelas de Llodioko lantegiaren eta gure eskualdearen etorkizuna arriskuan jartzen duena".
Laudioko Maderas de Llodio enpresan greba mugagabea deitu dute sindikatuek, irailaren 22tik aurrera, "zuzendaritzak Enplegu Erregulazioko Espedienteari eustea erabaki duelako". 151 langileetatik 39 kaleratzea ekarriko du horrek.
Arratsaldean zabaldutako ohar batean, enpresa batzordeak dio "enpresak ekoizpenaren % 40 beste lantokietara eramateko asmoa" iragarri duela, eta "deslokalizazio" horrek, "lantegiaren eta eskualdearen etorkizuna arriskuan" jarriko duela. "Ez dago kaleratze hauek justifikatzen dituen arrazoirik, ez produktiboak, ezta antokaletarekin lotutakoak ere: erabaki hau irabazi ekonomikoaren aldekoa da, kostu humanoa kontuan hartu gabe".
Halaber, enpresa batzordeak salatu du erakundeek ez dutela ezer egin, egoera bideratzeko. "Enpleguaren defentsak neurri eraginkorrak eskatzen ditu, ez soilik asmo eta adierazpenetan geratzen direnak", eta, horregatik, dei egin diete Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru Aldundiari eta tokiko erakundeei, "deslokalizazio hau gelditzeko neurriak har ditzaten".
