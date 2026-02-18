ENPRESAK
Maderas de Llodion 35 langile kaleratzeko erregulazio espedientea legearen kontrakoa dela ebatzi du EAEko Justizia Auzitegiak

Garnica multinazionalak Laudioko (Araba) lantegiko 35 behargin kaleratu zituen urrian, hasiera batean 39 kaleratze aurreikusten zituen arren. Sindikatuek enplegua erregulatzeko espedientearen aurka jarritako demanda aintzat hartu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, partzialki bada ere.

maderas llodio

Maderas de Llodio enpresa, artxiboko irudi batean. EITB

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du legez kanpokoa dela Maderas de Llodio enpresan ezarritako enplegua erregulatzeko espedientea, ELA sindikatuak asteazken honetan jakinarazi duenez. Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Garnica taldeak aurkeztutako espedientea ez dator bat zuzenbidearekin, eta kaleratze kolektiboa egiteko arrazoiak ez dira behar bezala egiaztatu. 

Hasiera batean 39 langile kaleratzeko asmoa zuen zuzendaritzak, "produktibitate eta antolaketa arrazoiak" argudiatuta. 

Hala ere, azkenean pasa den urrian gauzatu zen lan-erregulazioko espedientean 35 kaleratze jaso zituen. 

Sindikatuek enplegua erregulatzeko espedientearen aurka jarritako demanda aintzat hartu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, partzialki bada ere.

ELAk azaldu duenez, epaiaren edukia aztertzen ari da. Edozein kasutan, urrian kaleratutako langileak bidegabeki egotzi zituztela eta berriz lanean izateko eskubidea dutela defendatu du sindikatuak. Pasa den irailaz geroztik, greba mugagabean daude Maderas de Llodioko langileak

