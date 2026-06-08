Akordioa lortu dute Maderas de Llodion eta 260 eguneko grebari amaiera eman diote
Joan zen irailetik egon dira greban 35 langile kaleratu zituen LEEaren aurka eta ekoizpen osoa Laudion mantendu dadin eskatzeko. Hurrengo egunetan jakinaraziko dituzte akordioaren xehetasunak.
Maderas de Llodio enpresako langileek bertan behera utzi dute orain dela 260 egun hasi zuten greba mugagabea, gaur goizean egindako batzar batean Garnica multinazionalak, enpresaren matrizeak, egindako azken proposamena onartuta.
Langileen ordezkaritza organoak iragarri duenez, datozen egunetan jakinaraziko ditu akordioaren xehetasunak horretarako deitutako prentsaurreko baten bidez.
Joan zen irailean lan erregulazio espedientea (LEE) planteatu zuen Garnicak Maderas de Llodiorako; 151 langileko plantillatik 39 langile kaleratuko zituela iragarri zuen. Une hartan greba mugagabea hasi zuten langileek, enpresak ekoizpenaren % 40 beste lantegi batzuetara eramateko asmoa zuela argudiatuta, eta sindikatuek LEEaren aurkako demandak jarri zituzten.
Alabaina, urrian LEEa gauzatu egin zen. Azkenean, 35 langileri eragin zien. Enpresa utzi behar izan zuten eta kalte-ordainak jaso zituzten. 2026ko otsailean, ordea, EAEko Auzitegi Nagusiak partzialki onartu zituen sindikatuek jarri zituzten demandak eta kaleratzeak bidegabetzat jo zituen.
Epailearen erabakiaren ostean, zuzendaritza eta sindikatuak negoziazio-mahaira itzuli ziren. Duela egun batzuk, enpresak "azken eskaintza" bat egin zuen eta hori da astelehen honetan langileek onartu dutena.
"Oraingoz, langileek mahai gainean dagoen azken proposamena onartzea erabaki dutela baino ezin dugu jakinarazi”, esan du langileen batzordeak ohar bidez, eta gehitu du proposamen hori “hilabete hauetan egindako mobilizazioen ondorio zuzena” dela. "Gaur mahai gainean dauden neurriak eta konpromisoak beren lanpostuak eta etorkizuna defendatu dutenen borrokaren, batasunaren eta konpromisoaren emaitza dira", adierazi du.
Batzordeak azpimarratu duenez, "borroka ez zen Maderasen aldekoa soilik, baizik eta Aiaralde osoko enpleguaren, industriaren eta etorkizunaren aldekoa".
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