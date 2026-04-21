El dúo Pantxoa eta Peio recibirá el premio Adarra
Los pioneros recogerán el galardón otorgado por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura el 21 de junio en el teatro Victoria Eugenia, tras lo que ofrecerán un concierto.
Peio Ospital y Pantxoa Carrere, el dúo Pantxoa eta Peio recibirán el premio Adarra, en la 13ª edición del galardón que otorgan el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura.
Pantxo eta Peio publicaron sus primeras canciones en 1969, y dejarán 18 discos de estudio. El dúo dará su carrera por concluida en enero de 2027, con un doble recital en el BEC.
El jurado, formado por la periodista Odile Kruzeta, la jefa del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián Edurne Otamendi y el director de Lugaritz Kultur Etxea Gorka Iribar, ha argumentado que Pantxoa eta Peio “han compartido el el placer de cantar con varias generaciones desde la década de los 60, además de completar un repertorio amplio e interesante de estilo propio, fusionando interpretaciones cuidadas, melodías cantables y compromiso social”.
Pantxoa eta Peio recibirán el premio, una escultura creada por Marijose Rekalde, el día 21 de junio, a las 19:00 horas, sobre el escenario del Teatro Victoria Eugenia, tras lo que ofrecerán un concierto acompañado de los músicos Iñaki Dieguez (acordeón), Mixel Ducau (guitarra), Dánae Riaño (bajo y coros) Gorka Pastor (teclados) y Josu Erbiti (percusión).
Las entradas para el público general se pondrán a la venta el jueves, 23 de abril, a las 11:30, en la web de Donostia Kultura y en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal.
El Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura crearon este premio en 2014 con el objetivo de reconocer con carácter anual “la labor de un o una artista que, en el terreno de la euskal musika, haya desarrollado o esté desarrollando una carrera de especial relevancia e influencia”. Hasta la fecha han recibido el premio Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berri Txarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Joseba Tapia, Zea Mays, Errobi y Antton Valverde.
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