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La BOS llevará Kobetamendi al Euskalduna

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: BOSek Euskaldunara eramango du Kobetamendi
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EITB

Última actualización

El viernes, 10 de abril, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa interpretará en el Euskalduna nuevas versiones sinfónicas de las canciones de varios grupos y artistas que han actuado en el festival Bilbao BBK Live: The Cure, Depeche Mode, Arcade Fire, Pulp, Radiohead, The Strokes, Florence + The Machine, Muse, R.E.M., Guns N "Roses, Coldplay, Rosalía... 

Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Música

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