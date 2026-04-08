La BOS llevará Kobetamendi al Euskalduna
El viernes, 10 de abril, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa interpretará en el Euskalduna nuevas versiones sinfónicas de las canciones de varios grupos y artistas que han actuado en el festival Bilbao BBK Live: The Cure, Depeche Mode, Arcade Fire, Pulp, Radiohead, The Strokes, Florence + The Machine, Muse, R.E.M., Guns N "Roses, Coldplay, Rosalía...
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Olaia Inziarte presenta su disco "Zerrautsa" en el Bilbao Basque Fest
La cantante Olaia Inziarte ha presentado en el Bilbao Basque Fest su segundo disco titulado "Zerrautsa", un viaje a su interior en el que hace un hueco a la debilidad y las emociones.
La nueva dirección del Jazzaldia se determinará a través de una OPE
El concurso para escoger una persona que dirigiera de forma temporal el festival de jazz ha quedado desierto, y se pondrá una marcha una Oferta Pública de Empleo para cubrir el cargo de forma definitiva.
Ura Bere Bidean 2026 anuncia una tercera cita el 22 de octubre
Tras agotarse las entradas para las actuaciones de los días 23 y 24 de octubre en la preventa, la organización ha decidido lanzar una tercera entrega el 22 de octubre. En esta sexta edición participarán, entre otros, Olaia Inziarte, Eñaut Elorrieta, Zea Mays o Pantxoa eta Peio.
Korrontzi anuncia una gira internacional y un gran concierto en el BEC para 2027
El concierto del BEC será el broche final a la gira "Mundua Dantzan", de 50 conciertos, que llegará a países como Malasia, Canadá o la República Checa.
Gatibu preestrena el documental "Agur esan barik"
La película, rodada en el último año de carrera de Gatibu, repasa el recorrido del grupo desde la perspectiva de su director, Jabi Elortegi. Hoy se preestrenará en la Sala BBK de Bilbao, y después se podrá ver, a partir de septiembre, en festivales de cine y en la plataforma Primeran.
Juan Diego Flórez, Sokolov y Juanjo Mena, en la Quincena Musical de San Sebastián
El tenor peruano inaugurará el festival el 2 de agosto con un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana; el pianista interpretará en esta ocasión obras de Beethoven y Schubert; y el maestro vitoriano dirigirá el concierto “Arriaga harrigarria”.
Sun Ra Arkestra y Snarky Puppy completan el programa de Mendizorrotza en el festival de jazz
El mítico grupo Sun Ra Arkestra, Snarky Puppy, el cuarteto de Irene Reig y el dúo Magalí Sare y Manel Fortiá completan el programa del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el polideportivo de Mendizorrotza, y se suman sus nombres a los de Rubén Blades, Gretchen Parlato, Take 6 y The Bad Plus.
Pablo Martín Caminero, Merina Gris y “Xorieri”, de Izaro, galardonados en los premios MIN
Los premios españoles de la música independiente, dominados por Carlos Ares y Valeria Castro, han destacado “Al cante” como mejor álbum de jazz, “Zuloa” como mejor álbum en euskera y la colaboración de Izaro y Baiuca como mejor producción musical por el trabajo de Alejandro Guillán.
Gernikako Lekuek vuelve a ocupar su lugar, entre el 25 y el 29 de marzo
El festival Lekuek propone muchos y variados conciertos, documentales, cursos, sesiones de DJ y animación callejera para cinco días: Mourn, Olaia Inziarte, Xiberoots, Guadalupe Plata, Janus Lester…