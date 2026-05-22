La Euskadiko Orkestra afronta el programa "Bernaola/Mendelssohn" acompañada de Elena Sancho Pereg, Marife Nogales y Vocalia Taldea

La Euskadiko Orkestra ofrecerá en los próximos siete días el penúltimo programa de la temporada sinfónica 2025-2026, en una serie de conciertos que comenzará hoy, viernes, y llegará a las cuatro capitales de Hego Euskal Herria. Bajo el título 'Bernaola/Mendelssohn', las y los músicos de la agrupación estarán acompañados en el escenario por las cantantes Elena Sancho Pereg y Marife Nogales y el coro Vocalia Taldea.

La obra principal de los conciertos llegará en la segunda parte de los mismos. 'El sueño de una noche de verano' es una obra de Felix Mendelssohn de más de una hora de duración, basada en la obra teatral del mismo título de William Shakespeare. Contiene, por ejemplo, la melodía universal de 'La marcha nupcial'.

François López-Ferrer dirigirá un coro íntegramante formado por voces vascas: las cantantes Elena Sancho Pereg y Marife Nogales y el coro Vocalia Taldea, formado por 40 mujeres y dirigido por Basilio Astúlez.

En la primera parte de los conciertos, por su parte, la Euskadiko Orkestra interpretará obras de Carmelo Bernaola y Camille Saint-Saëns.

Todos los conciertos comenzarán a las 19:30 horas: el viernes, 22 de mayo, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el día 25 en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz; el 26 en el Auditorio Baluarte de Pamplona; el 27 en el palacio Euskalduna Bilbao; y el 28 de mayo de nuevo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

Las entradas, excepto para el concierto de Vitoria-Gasteiz, están a la venta desde los 10 euros.