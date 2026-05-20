El festival Haziberri de Gernika contará con Silvia Pérez Cruz, Gari y Esanezin
La sexta edición del festival tendrá lugar el 15 de julio en el Parque de los Pueblos de Europa. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles, 20 de mayo.
El festival Haziberri de Gernika celebrará su sexta edición el próximo 15 de julio en el Parque de los Pueblos de Europa de la villa. Sobre el escenario, estarán Esanezin, Gari, que celebra 30 años de carrera, junto a su banda Maldanbera, y la cantante catalana Silvia Pérez Cruz.
Pérez Cruz, nacida en Palafrugell (Girona), ha construido su carrera fusionando a través de su privilegiada voz el flamenco, el folk mediterráneo, el jazz, la música clásica, el fado o la canción de autor.
Antes, la voz de Hertzainak celebrará 30 años de carrera en solitario, y Esanezin, proyecto de pop liderado por Ianire Aranzabe, presentará sus tres discos, el último Hormetan Idazten.
Las entradas se venderán en la web del festival a partir de las 18:00 horas del 20 de mayo a un precio de 39,73 euros, y las puertas del festival se abrirán el 15 de julio a las 18:00 horas. Además, la entrada incluirá la posibilidad de visitar gratuitamente el Euskal Herria Museoa, situado en el propio parque, hasta finales de 2026.
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