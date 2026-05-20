El festival En Vivo de Pamplona ya tiene horarios

ETS, Süne, La M.O.D.A., Janus Lester, Sidonie, Nil Moliner y otros grupos y artistas actuarán el 5 y el 6 de junio en la Ciudadela de Pamplona, en la sexta edición del festival En Vivo. La organización ha anunciado los horarios de las actuaciones.

Estarán también León Benavente, Jumelage, Lisasinson y Mon Dvy, mientras que entre grupo y grupo los DJ Virginia Saintt (viernes) y Sara Goxua (sábado) ofrecerán sesiones de 15-30 minutos.

Las entradas están a la venta en la web del festival. El precio de los bonos es de 82,50 euros, mientras que las entradas de día cuestan 49,50 euros.

Horarios de las actuaciones

Viernes (5 de junio)

18:30 Virginia Saintt

19:15 Jumelage

20:00 Virginia Saintt

20:15 León Benavente

21:30 Virginia Saintt

22:15 Sidonie

23:30 Virginia Saintt

00:15 La M.O.D.A.

Sábado (6 de junio)

16:00 Sara Goxua

16:30 Mon Dvy

17:10 Sara Goxua

17:35 Lisasinson

18:15 Sara Goxua

18:45 SÜNE

19:45 Sara Goxua

20:15 Janus Lester

21:15 Sara Goxua

22:00 Nil Moliner

23:15 Sara Goxua

00:00 ETS