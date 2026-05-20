El festival En Vivo de Pamplona ya tiene horarios
ETS, Süne, La M.O.D.A., Janus Lester, Sidonie, Nil Moliner y otros grupos y artistas actuarán el 5 y el 6 de junio en la Ciudadela de Pamplona, en la sexta edición del festival En Vivo. La organización ha anunciado los horarios de las actuaciones.
Estarán también León Benavente, Jumelage, Lisasinson y Mon Dvy, mientras que entre grupo y grupo los DJ Virginia Saintt (viernes) y Sara Goxua (sábado) ofrecerán sesiones de 15-30 minutos.
Las entradas están a la venta en la web del festival. El precio de los bonos es de 82,50 euros, mientras que las entradas de día cuestan 49,50 euros.
Horarios de las actuaciones
Viernes (5 de junio)
18:30 Virginia Saintt
19:15 Jumelage
20:00 Virginia Saintt
20:15 León Benavente
21:30 Virginia Saintt
22:15 Sidonie
23:30 Virginia Saintt
00:15 La M.O.D.A.
Sábado (6 de junio)
16:00 Sara Goxua
16:30 Mon Dvy
17:10 Sara Goxua
17:35 Lisasinson
18:15 Sara Goxua
18:45 SÜNE
19:45 Sara Goxua
20:15 Janus Lester
21:15 Sara Goxua
22:00 Nil Moliner
23:15 Sara Goxua
00:00 ETS
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