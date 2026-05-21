Aplazado el festival de punk y rock Eztanda

El festival de punk rock Eztanda, que se debía realizar los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz ha sido aplazado por la organización “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”, según la organización ha explicado en un comunicado.

Ante “la falta de garantías para poder completar a tiempo los trabajos necesarios”, la organización se ha visto obligada a tomar “esta difícil decisión”. Su intención es volver a programar el festival después del verano “y mantener el espíritu y el cartel previsto”.

Las entradas compradas hasta ahora serán válidas para las nuevas fechas, según han explicado en una nota, pero se podrán también devolver tanto ahora como una vez se anuncie el nuevo cartel del festival.

El día 5 y 6 de junio, debían tocar en Urduliz Ajou, Arene 6, Biznaga, Hell Beer Boys, Nevadah, Perlata, Sua, Against You, Akatz, Anestesia, Chulería joder, Cockney Rejects, Kaleko Urdangak, Streetwise…