Aplazado el festival de punk y rock Eztanda
El festival de música, anunciado para los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz, ha sido aplazado “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”. Estaban anunciados, entre otros grupos, Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak y Hell Beer Boys.
El festival de punk rock Eztanda, que se debía realizar los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz ha sido aplazado por la organización “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”, según la organización ha explicado en un comunicado.
Ante “la falta de garantías para poder completar a tiempo los trabajos necesarios”, la organización se ha visto obligada a tomar “esta difícil decisión”. Su intención es volver a programar el festival después del verano “y mantener el espíritu y el cartel previsto”.
Las entradas compradas hasta ahora serán válidas para las nuevas fechas, según han explicado en una nota, pero se podrán también devolver tanto ahora como una vez se anuncie el nuevo cartel del festival.
El día 5 y 6 de junio, debían tocar en Urduliz Ajou, Arene 6, Biznaga, Hell Beer Boys, Nevadah, Perlata, Sua, Against You, Akatz, Anestesia, Chulería joder, Cockney Rejects, Kaleko Urdangak, Streetwise…
Te puede interesar
El festival En Vivo de Pamplona ya tiene horarios
El 5 y el 6 de junio, la Ciudadela de la capital navarra servirá de escenario para ETS, Süne, Nil Moliner, La M.O.D.A. y Janus Lester. Consulta los horarios de los conciertos.
El festival Haziberri de Gernika contará con Silvia Pérez Cruz, Gari y Esanezin
La sexta edición del festival tendrá lugar el 15 de julio en el Parque de los Pueblos de Europa. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles, 20 de mayo.
El festival Aiara Fest, con Su Ta Gar, Biznaga, Janus Lester y La Pegatina, anuncia sus horarios
El festival se desarrollará en Amurrio los días 29 y 30 de mayo, y también actuarán Mirua, Merina Gris, Süne y Sanguijuelas del Guadiana.
Silvio Rodríguez actuará en Bilbao en septiembre
Los conciertos del músico cubano serán los días 12 y 13 de septiembre en el palacio Euskalduna.
La ABAO cierra su 74ª temporada con la ópera "Andrea Chénier"
La ópera de Umberto Giordano será la última obra de la 74ª temporada de la que se harán cuatro representaciones en el palacio Euskalduna los días 23, 26 y 29 de mayo y 1 de junio. La representación de este sábado se podrá ver en directo en ETB2 y ETB ON a partir de las 19:00 horas.
Natxo de Felipe recuperará las canciones “abandonadas” de Oskorri en la Quincena Musical
Once años después del adiós de Oskorri, De Felipe y Kuarteto Philiperena ofrecerán un concierto en Arantzazu el día 20 de agosto, en el ciclo Quincena Andante. Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta mañana, 19 de mayo.
El Azkena Rock Festival desvela sus horarios
Las bandas Bywater Call y The Backyard Casanovas serán las protagonistas de los conciertos de acceso libre de la Plaza de la Virgen Blanca, ya las familias podrán disfrutar del espacio Txiki ARF.
Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial de fútbol
Chris Martin, cantante de Coldplay, ha sido el encargado de elegir a las y los integrantes del espectáculo, que actuarán el 19 de julio en Nueva York durante el descanso de la final del Mundial de fútbol masculino.
El Bilbao BBK Live presenta Hirian y Mendian, "una jornada familiar con acceso libre"
La organización del festival bilbaíno ha publicado los carteles de las jornadas complementarias Hirian y Mendian. La primera se desarrollará el 6 de junio, en el barrio de Zorroza, y la segunda el día 7 en Kobetamendi.