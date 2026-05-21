Retraso
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aplazado el festival de punk y rock Eztanda

El festival de música, anunciado para los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz, ha sido aplazado “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”. Estaban anunciados, entre otros grupos, Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak y Hell Beer Boys.

Biznaga taldea
El grupo madrileño Biznaga iba a actuar el 5 de junio en el festival de Urduliz
Euskaraz irakurri: Eztanda punk eta rock jaialdia atzeratu dute
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

El festival de punk rock Eztanda, que se debía realizar los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz ha sido aplazado por la organización “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”, según la organización ha explicado en un comunicado.

Ante “la falta de garantías para poder completar a tiempo los trabajos necesarios”, la organización se ha visto obligada a tomar “esta difícil decisión”. Su intención es volver a programar el festival después del verano “y mantener el espíritu y el cartel previsto”. 

Las entradas compradas hasta ahora serán válidas para las nuevas fechas, según han explicado en una nota, pero se podrán también devolver tanto ahora como una vez se anuncie el nuevo cartel del festival. 

El día 5 y 6 de junio, debían tocar en Urduliz Ajou, Arene 6, Biznaga, Hell Beer Boys, Nevadah, Perlata, Sua, Against You, Akatz, Anestesia, Chulería joder, Cockney Rejects, Kaleko Urdangak, Streetwise… 

Festivales de música Urduliz Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X