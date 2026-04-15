Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Xabier Anduaga interpretará en Barcelona la ópera "Werther" de Massenet

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Xabier Anduagak “Werther” Masseneten opera egingo du Bartzelonan
author image

EITB

Última actualización

El tenor donostiarra representará en el Liceu la ópera basada en la novela de Goethe, entre el 2 y el 17 de mayo . Antes, el 19 de abril, participará en una gala lírica en el mismo espacio junto a la soprano sudafricana Pretty Yende. Además, Anduaga está nominada a los premios Talia de la Academia Española de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de lírica por su trabajo en la ópera La sonnambula

Música vasca Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X