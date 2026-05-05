El festival Flamenco On Fire expandirá la cadencia andaluza en tres ciudades navarras
La 13ª edición del festival Flamenco On Fire comenzará en Viana el 21 de agosto, pasará al día siguiente a Estella, y del 26 al 29 se centrará Pamplona; serán un total de 6 días, distribuidos en 16 escenarios y 34 actividades en los que se vivirán la guitarra, el cante y el baile.
Entre los artistas participantes, están José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, “El Pele”, Rafael Riqueni, Yerai Cortés, Sandra Carrasco, David de Arahal, La Fabi, Cervatana, Rosario La Tremendita, Ana Morales, Tim Ries, Ana Moura, Águeda Saavedra, Paloma Fantova, José Gálvez, Juan Diego Mateos, Felipe Maya, Jerónimo Maya, Joselito Acedo, Alejandro Hurtado, Morenito de Illora, Carmen Carmona o Miguel Ángel Heredia, entre muchos otros.
La programación musical incluirá cuatro ciclos: 'Grandes Conciertos', 'Nocturno', 'Siglo XXI' y 'Calles, Balcones et Patios'.
La programación pondrá el foco principalmente en el periodo comprendido entre 1925 y 1950, y las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta el 8 de mayo.
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