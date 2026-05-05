13ª edición
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El festival Flamenco On Fire expandirá la cadencia andaluza en tres ciudades navarras

El festival de flamenco de Navarra se desarrollará en Viana, Estella y Pamplona.
Yerai Cortés gitarra-jotzailea
Yerai Cortés actuará en Baluarte el 31 de agosto
Euskaraz irakurri: Flamenco On Fire jaialdiak Andaluziako kadentzia zabalduko du Nafarroako hiru hiritan
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EITB

Última actualización

La 13ª edición del festival Flamenco On Fire comenzará en Viana el 21 de agosto, pasará al día siguiente a Estella, y del 26 al 29 se centrará Pamplona; serán un total de 6 días, distribuidos en 16 escenarios y 34 actividades en los que se vivirán la guitarra, el cante y el baile. 

Entre los artistas participantes, están José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, “El Pele”, Rafael Riqueni, Yerai Cortés, Sandra Carrasco, David de Arahal, La Fabi, Cervatana, Rosario La Tremendita, Ana Morales, Tim Ries, Ana Moura, Águeda Saavedra, Paloma Fantova, José Gálvez, Juan Diego Mateos, Felipe Maya, Jerónimo Maya, Joselito Acedo, Alejandro Hurtado, Morenito de Illora, Carmen Carmona o Miguel Ángel Heredia, entre muchos otros.

La programación musical incluirá cuatro ciclos: 'Grandes Conciertos', 'Nocturno', 'Siglo XXI' y 'Calles, Balcones et Patios'.

La programación pondrá el foco principalmente en el periodo comprendido entre 1925 y 1950, y las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta el 8 de mayo. 

Pamplona Conciertos Música

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