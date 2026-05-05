Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi recibirán el premio Orfeón Donostiarra-EHU
El histórico grupo de música vocal y la Euskal Herriko Unibertsitatea han organizado un acto para conmemorar, el 10 de julio, el 25º aniversario del galardón.
El Orfeón Donostiarra y Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han anunciado la concesión a Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi de su premio Orfeón Donostiarra-EHU, que se entregará el 10 de julio a las 17:00 horas en el palacio Miramar de San Sebastián, en el marco de los Cursos de Verano de la EHU.
La investigadora Nerea Erbiti Larralde ha sido distinguida en esta edición en la categoría ‘incentivar y alentar la investigación musical’ por su trabajo ‘La afinación neutra en el canto monódico vasco. Un análisis de las grabaciones a presos vascos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial (1916-1917)’. Asimismo, el jurado ha reconocido la trayectoria del crítico musical Arturo Reverter y del cantautor Benito Lertxundi, en reconocimiento a su contribución sostenida al desarrollo y difusión de la música.
Al final del acto del 10 de julio, el Orfeón Donostiarra ofrecerá varias piezas de repertorio tradicional.
Te puede interesar
El festival BBK Legends Bilbao anuncia los horarios de sus conciertos
Chris Isaak actuará el viernes a partir de las 22:15 horas, y Tom Morello lo hará el sábado a las 22:50 horas.
Las voces se convierten en protagonistas de los conciertos de la Euskadiko Orkestra, al son de Strauss y Mendelssohn
El nuevo programa sinfónico comenzará el 4 de mayo en Vitoria, y estará dirigido por el alemán Alexander Liebreich.
El festival En Vivo de Pamplona cierra el cartel con ETS
El encuentro musical se celebrará los días 5 y 6 de junio en la Ciudadela. La jornada del viernes está encabezada por La M.O.D.A. y la del sábado por En Tol Sarmiento.
ETS hará un tercer concierto en el Buesa tras agotar dos fechas
El grupo alavés ofrecerá el espectáculo “Etxean” en Vitoria-Gasteiz también el 13 de marzo, después de vender 30 000 entradas en 24 horas para los conciertos de los días 19 y 20 de marzo. Las entradas están ya a la venta.
ETS agota las entradas para su concierto en el Buesa, y anuncia nueva fecha
El grupo ofrecerá un nuevo concierto en el pabellón vitoriano el 19 de marzo tras agotar en algo más de una hora las entradas para su concierto “Etxean” el 20 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Belako anuncia nuevo disco y gira de 30 conciertos
Tres años después, el grupo de Mungia publicará nuevo disco el 2 de octubre, y lo presentará en Euskal Herria, México, Alemania, Galicia, Cataluña…
ETS anuncia un concierto el 20 de marzo de 2027 en el Buesa Arena
La banda alavesa lo ha anunciado durante el concierto en Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 28 de abril. Por otro lado, el concierto de Madrid está disponible ya en ETB On y en la plataforma Primeran.
Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu, en el festival Boga Boga de San Sebastián
Los conciertos se desarrollarán en el palacio Miramar, plaza Easo y Dabadaba.
Iñigo Etxezarreta: “En el futuro, habrá diferentes formatos de ETS”
El grupo alavés ETS ofrecerá este sábado en Madrid el concierto “Bihotzen konkista”, tanto ante las 16 000 personas que llenarán el Movistar Arena como ante quienes se conecten al concierto a través de ETB1 y ETB ON. Antes de la cita, hemos charlado largo y tendido con el cantante, guitarrista y cabeza visible del grupo, Iñigo Etxezarreta.