Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi recibirán el premio Orfeón Donostiarra-EHU

El Orfeón Donostiarra y Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han anunciado la concesión a Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi de su premio Orfeón Donostiarra-EHU, que se entregará el 10 de julio a las 17:00 horas en el palacio Miramar de San Sebastián, en el marco de los Cursos de Verano de la EHU.

La investigadora Nerea Erbiti Larralde ha sido distinguida en esta edición en la categoría ‘incentivar y alentar la investigación musical’ por su trabajo ‘La afinación neutra en el canto monódico vasco. Un análisis de las grabaciones a presos vascos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial (1916-1917)’. Asimismo, el jurado ha reconocido la trayectoria del crítico musical Arturo Reverter y del cantautor Benito Lertxundi, en reconocimiento a su contribución sostenida al desarrollo y difusión de la música.

Al final del acto del 10 de julio, el Orfeón Donostiarra ofrecerá varias piezas de repertorio tradicional.