Su Ta Gar, Biznaga, La Pegatina, Sanguijuelas del Guadiana y Süne, en la segunda edición del Aiara Fest
El festival de música Aiara Fest celebrará los días 29 y 30 de mayo en Amurrio su segunda edición, en la que tocarán Su Ta Gar, La Pegatina, Dubioza Kolektiv y Biznaga, además de Süne, Sanguijuelas del Guadiana, Janus Lester, Javi Medina, Merina Gris, Mirua, Sobrezero, El Jose, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sr. Lobezno y Gwa Ya.
Las entradas para el Aiara Fest 2026 saldrán a la venta el martes, 16 de diciembre, a las 12:00, y podrán adquirirse en la web del festival.
