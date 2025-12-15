29 y 30 de mayo
Su Ta Gar, Biznaga, La Pegatina, Sanguijuelas del Guadiana y Süne, en la segunda edición del Aiara Fest

El festival, que se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Amurrio, también contará con Dubioza Kolektiv, Janus Lester, Merina Gris, Mirua y Niña Coyote eta Chico Tornado.
Biznaga taldea
Biznaga es uno de los grupos que estarán en Amurrio

Última actualización

El festival de música Aiara Fest celebrará los días 29 y 30 de mayo en Amurrio su segunda edición, en la que tocarán Su Ta Gar, La Pegatina, Dubioza Kolektiv y Biznaga, además de Süne, Sanguijuelas del Guadiana, Janus Lester, Javi Medina, Merina Gris, Mirua, Sobrezero, El Jose, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sr. Lobezno y Gwa Ya.

Las entradas para el Aiara Fest 2026 saldrán a la venta el martes, 16 de diciembre, a las 12:00, y podrán adquirirse en la web del festival

