Espainiako Musika Akademiak Fito, Aitor Etxebarria eta Izaro saritu ditu
Musikaren Espainiako Akademiak urteko sariak banatu ditu aurten, hirugarrenez, Madrilen. Fitok rock disko onenaren saria eraman du, Etxebarriak soinu banda onenarena eta Izarok euskarazko abesti onenarena, Baiucarekin batera egin duen “Xorieri” kantuaren bertsioagatik.
Espainiako Musika Akademiak bere sarien hirugarren edizioa ospatu du bart, IFEMA Madrilgo Udal Jauregian. 45 sari banatu ditu guztira Akademiak, eta horietako zortzi Rosaliak irabazi ditu, Lux diskoari esker, tartean artista onenarena, kantu onenarena “La perlagatik”, disko onenarena eta konpositore onenarena.
Euskal ordezkariei dagokienez, Fito y Fitipaldis taldeak rock disko onenaren saria jaso du “El monte de los aullidos” lanagatik, Aitor Etxebarriak “BSO, serie, bideo joko, publizitate edo sintonietarako musikako disko onenarena” Furia serieko soinu bandagatik eta Izarok, galara bertaratzerik izan ez bazuen ere, euskarazko kantu onenaren saria bereganatu du Baiucarekin batera moldatu duen “Xorieri” kantuagatik. Merina Gris eta Gorka Urbizu, Sara Azurza eta Olaia Inziarte, ETS eta Janus Lester zituen lehiakide mallabitar musikariak atal horretan.
Guztira, 45 sari hauek banatu ditu Espainiako Akademiak.
URTEKO ARTISTA: Rosalía
URTEKO DISKOA: 'Lux', Rosalía
URTEKO ABESTIA: 'La perla', Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
ARTISTA BERRI ONENA: Sanguijuelas del Guadiana
URTEKO EKOIZLEA: 'Lux', Rosalía
ABESTI EDO DISKO BATERAKO GRABAZIO EKOIZPEN ONENA: Carles Campi Campón, 'El cuerpo después de todo' Valeria Castrorena
MUSIKA ALTERNATIBOKO DISKO ONENA: 'Spanish Leather', Guitarricadelafuente
ABESTI ALTERNATIBO ONENA: 'Babieca', Guitarricadelafuente
URTEKO KONPOSITOREA: 'La perla', Rosalía
BIDEO MUSIKAL LUZE ONENA: 'Flores para Antonio', Elena Molina eta Isaki Lacuesta
BIDEOKLIP MUSIKAL ONENA: 'Berghain', Rosalía
BIRA ONENA: 'Tour Gigante', Leiva
URTEKO EBENTORIK ONENA: Inverfest 2025
POP DISKORIK ONENA: 'Lux', Rosalía
POP TRADIZIONALEKO DISKO ONENA: 'Me lo voy a permitir', Luz Casal
POP ROCK DISKO ONENA: 'Dolce Vita', Amaral
POP ROCK ABESTI ONENA: 'Caída libre', Leiva & Robe
ROCK DISKORIK ONENA: 'El monte de los aullidos', Fito & Fitipaldis
ROCK ABESTIRIK ONENA: 'Esa ansiedad', Ilegales
POP ABESTIRIK ONENA: 'La perla', Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
ABESTI URBANO ONENA: 'Chulx', Lia Kali & Eladio Carrión
MUSIKA URBANOKO DISKORIK ONENA: 'Kaelis' Lia Kali
MUSIKA ELEKTRONIKOKO DISKORIK ONENA: 'Déjate caer', Delaporte
MUSIKA ELEKTRONIKOKO ABESTIRIK ONENA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', Baiuca eta Ale Acosta
RAP/HIP HOP ABESTIRIK ONENA: 'En la cuerda floja', Lia Kali & Toni Anzis
FLAMENKOKO DISKORIK ONENA: 'Manifiesto', María Terremoto
FLAMENKOKO ABESTIRIK ONENA: 'Miraíta - Rumba, Libertad', María Terremoto
URBANOKO FUSIO/INTERPRETAZIORIK ONENA: 'Mala de verdad', La Plazuela
FOLKLOREKO DISKORIK ONENA: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', La Tania
KANTAUTOREEN DISKORIK ONENA: 'Sílvia & Salvador', Sílvia Pérez Cruz eta Salvador Sobral
KANTAUTOREEN ABESTIRK ONENA: 'Efímera', Rozalén
BSO, SERIE, BIDEO JOKO, PUBLIZITATE, SINTONIAKO... DISKORIK ONENA: 'BSO Furia', Aitor Etxebarria
BSO, SERIE, BIDEO JOKO, PUBLIZITATE, SINTONIAKO... ABESTIRIK ONENA: 'Hasta que me quede sin voz', Leiva
KLASIKOKO KONPOSIZIO GARAIKIDE ONENA: 'Trío Celebration', Albert Guinovart
KLASIKOKO DISKORIK ONENA: 'Paganini: 24 Caprices', María Dueñas
DISKO INSTRUMENTALIK ONENA: 'Suite flamenca', Diego Amador
JAZZ DISKORIK ONENA: 'Leo & Leo', Leonor Watling & Leo Sidran
HAURRENTZAKO MUSIKAKO DISKORIK ONENA: 'Me resbala', Pez Al Revés
KATALANEZKO, VALENTZIERAKO EDO MALLORCERAKO ABESTIRIK ONENA: 'Ben poca cosa tens', Salvador Sobral eta Sílvia Pérez Cruz
EUSKARAZKO ABESTIRIK ONEA: 'Xorieri', Baiuca & Izaro
GALEGOZKO EDO ASTURIERAZKO ABESTIRIK ONENA: 'As que nunca cantaron', Tanxugueiras
DISKO BATEKO DISEINU ONENA: 'Gigante', Leiva, Boa Misturaren lanari esker
KONPONKETA ONENA: 'Suite Flamenca', Diego Amador
KONTZERTU ARETO ONENA: Madrilgo Café Central
OHOREZKO SARIA: Joan Manuel Serrat
Zure interesekoa izan daiteke
Pantxoak eta Peiok bere kantutegiari errepasoa egin diote Iruñeko Baluarten
“Itsaso ondoan” kantuarekin abiatu dute Pantxoak eta Peiok Iruñeko Baluarteko kontzertua, arratsaldeko 19:30ean. Zazpi kontzertuko bira egingo du Iparraldeko bikoteak, eta Lesaka, Bergara eta Baionatik pasako dira. Ondoren, 2027ko urtarrilaren 9an eta 10an Barakaldoko BECen izango da Pantxoa eta Peioren azken dantza.
Aurora Beltranek jasoko du Kulturako Vianako Printzearen Saria
Nafarroako Gobernuaren sariak “benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala" azpimarratu nahi du.
Euskadiko Orkestra, Elena Sancho Pereg, Marife Nogales eta Vocalia Taldea lagun “Bernaola / Mendelssohn” programan
2025-2026 denboraldi sinfonikoaren azken-aurreko programaren ardatza 'Uda-gau bateko ametsa' Mendelssohnen lana izango da, ordubete baino gehiagoko iraupena duena. Gaur, ostiralarekin, abiatuko dute programa, Donostian.
Fontaines DC taldeak Iruñean joko du abuztuaren 13an
Irlandar taldeak Nafarroako hiriburuko Ziutadelan joko du. Sarrerak ostiralean jarriko dituzte salgai, maiatzaren 29an.
ETS eta Celtas Cortos, Getxo Folkeko kartelburuak
Getxoko Folk Jaialdiaren 42. edizioak Dulce Pontes fado musikariren kontzertu bat eta “Xalbador, Urepeleko artzaina” ikuskizuna ere eskainiko ditu, irailaren 9tik 13ra.
Eztanda punk eta rock jaialdia atzeratu dute
Urdulizko jaialdia ekainaren 5ean eta 6an zen egitekoa, eta atzeratu egingo dutela iragarri dute antolatzaileek “arazo eta tekniko eta administratiboak” daudela azalduta. Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak eta Hell Beer Boysen kontzertuak zeuden iragarrita, besteak beste.
Silvio Rodríguez Bilbon arituko da irailean
Kubatar musikariaren kontzertuak irailaren 12an eta 13an izango dira, Euskaldunan.
ABAOk “Andrea Chénier” operarekin itxiko du denboraldia
74. denboraldiko azken eskaintza Umberto Giordanoren operaren lau emanaldi izango dira, Euskalduna jauregian, maiatzaren 23, 26 eta 29an eta ekainaren 1ean. Larunbatean, hilak 23, zuzenean ikusi ahalko da saioa, 19:00etatik aurrera, ETB2n eta ETB ONen.
Natxo de Felipek Oskorriren kantu “abandonatuak” berreskuratuko ditu Musika Hamabostaldian
Oskorrik agur esan eta 11 urtera, De Felipek eta Kuarteto Philiperenak kontzertua eskainiko dute Arantzazun, abuztuaren 20an, Musika Hamabostaldiaren Musika Aitzaki zikloan. Donostiako musika jaialdirako sarrerak bihar, maiatzak 19, jarriko dituzte salgai.