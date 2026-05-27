Espainiako Musika Akademiak Fito, Aitor Etxebarria eta Izaro saritu ditu

Musikaren Espainiako Akademiak urteko sariak banatu ditu aurten, hirugarrenez, Madrilen. Fitok rock disko onenaren saria eraman du, Etxebarriak soinu banda onenarena eta Izarok euskarazko abesti onenarena, Baiucarekin batera egin duen “Xorieri” kantuaren bertsioagatik. 

Fito kantaria Madrilen, Espainiako Musika Akademiaren sarietan.

Fito bart Madrilen, Espainiako Musika Akademiaren sariak banatzeko ekitaldian. Argazkia: Europa Press.

EITB

Espainiako Musika Akademiak bere sarien hirugarren edizioa ospatu du bart, IFEMA Madrilgo Udal Jauregian. 45 sari banatu ditu guztira Akademiak, eta horietako zortzi Rosaliak irabazi ditu, Lux diskoari esker, tartean artista onenarena, kantu onenarena “La perlagatik”, disko onenarena eta konpositore onenarena.  

Euskal ordezkariei dagokienez, Fito y Fitipaldis taldeak rock disko onenaren saria jaso du “El monte de los aullidos” lanagatik, Aitor Etxebarriak “BSO, serie, bideo joko, publizitate edo sintonietarako musikako disko onenarena” Furia serieko soinu bandagatik eta Izarok, galara bertaratzerik izan ez bazuen ere, euskarazko kantu onenaren saria bereganatu du Baiucarekin batera moldatu duen “Xorieri” kantuagatik. Merina Gris eta Gorka Urbizu, Sara Azurza eta Olaia Inziarte, ETS eta Janus Lester zituen lehiakide mallabitar musikariak atal horretan. 

Guztira, 45 sari hauek banatu ditu Espainiako Akademiak.

URTEKO ARTISTA: Rosalía

URTEKO DISKOA: 'Lux', Rosalía

URTEKO ABESTIA: 'La perla', Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

ARTISTA BERRI ONENA: Sanguijuelas del Guadiana

URTEKO EKOIZLEA: 'Lux', Rosalía

ABESTI EDO DISKO BATERAKO GRABAZIO EKOIZPEN ONENA: Carles Campi Campón, 'El cuerpo después de todo' Valeria Castrorena

MUSIKA ALTERNATIBOKO DISKO ONENA: 'Spanish Leather', Guitarricadelafuente

ABESTI ALTERNATIBO ONENA: 'Babieca', Guitarricadelafuente

URTEKO KONPOSITOREA: 'La perla', Rosalía

BIDEO MUSIKAL LUZE ONENA: 'Flores para Antonio', Elena Molina eta Isaki Lacuesta

BIDEOKLIP MUSIKAL ONENA: 'Berghain', Rosalía

BIRA ONENA: 'Tour Gigante', Leiva

URTEKO EBENTORIK ONENA: Inverfest 2025

POP DISKORIK ONENA: 'Lux', Rosalía

POP TRADIZIONALEKO DISKO ONENA: 'Me lo voy a permitir', Luz Casal

POP ROCK DISKO ONENA: 'Dolce Vita', Amaral

POP ROCK ABESTI ONENA: 'Caída libre', Leiva & Robe

ROCK DISKORIK ONENA: 'El monte de los aullidos', Fito & Fitipaldis

ROCK ABESTIRIK ONENA: 'Esa ansiedad', Ilegales

POP ABESTIRIK ONENA: 'La perla', Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

ABESTI URBANO ONENA: 'Chulx', Lia Kali & Eladio Carrión

MUSIKA URBANOKO DISKORIK ONENA: 'Kaelis' Lia Kali

MUSIKA ELEKTRONIKOKO DISKORIK ONENA: 'Déjate caer', Delaporte

MUSIKA ELEKTRONIKOKO ABESTIRIK ONENA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', Baiuca eta Ale Acosta

RAP/HIP HOP ABESTIRIK ONENA: 'En la cuerda floja', Lia Kali & Toni Anzis

FLAMENKOKO DISKORIK ONENA: 'Manifiesto', María Terremoto

FLAMENKOKO ABESTIRIK ONENA: 'Miraíta - Rumba, Libertad', María Terremoto

URBANOKO FUSIO/INTERPRETAZIORIK ONENA: 'Mala de verdad', La Plazuela

FOLKLOREKO DISKORIK ONENA: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', La Tania

KANTAUTOREEN DISKORIK ONENA: 'Sílvia & Salvador', Sílvia Pérez Cruz eta Salvador Sobral

KANTAUTOREEN ABESTIRK ONENA: 'Efímera', Rozalén

BSO, SERIE, BIDEO JOKO, PUBLIZITATE, SINTONIAKO... DISKORIK ONENA: 'BSO Furia', Aitor Etxebarria

BSO, SERIE, BIDEO JOKO, PUBLIZITATE, SINTONIAKO... ABESTIRIK ONENA: 'Hasta que me quede sin voz', Leiva

KLASIKOKO KONPOSIZIO GARAIKIDE ONENA: 'Trío Celebration', Albert Guinovart

KLASIKOKO DISKORIK ONENA: 'Paganini: 24 Caprices', María Dueñas

DISKO INSTRUMENTALIK ONENA: 'Suite flamenca', Diego Amador

JAZZ DISKORIK ONENA: 'Leo & Leo', Leonor Watling & Leo Sidran

HAURRENTZAKO MUSIKAKO DISKORIK ONENA: 'Me resbala', Pez Al Revés

KATALANEZKO, VALENTZIERAKO EDO MALLORCERAKO ABESTIRIK ONENA: 'Ben poca cosa tens', Salvador Sobral eta Sílvia Pérez Cruz

EUSKARAZKO ABESTIRIK ONEA: 'Xorieri', Baiuca & Izaro

GALEGOZKO EDO ASTURIERAZKO ABESTIRIK ONENA: 'As que nunca cantaron', Tanxugueiras

DISKO BATEKO DISEINU ONENA: 'Gigante', Leiva, Boa Misturaren lanari esker

KONPONKETA ONENA: 'Suite Flamenca', Diego Amador

KONTZERTU ARETO ONENA: Madrilgo Café Central

OHOREZKO SARIA: Joan Manuel Serrat

