26 y 27 de junio
Tom Morello y Chris Isaak, en el BBK Legends Bilbao

El guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave actuará el sábado en el Bilbao Arena, mientras que el creador de la canción "Wicked game" volverá al festival bilbaíno la víspera, el 26 de junio.

Rage Against the Machine eta Audioslaveko gitarrista.
Tom Morello actuará el sábado 27 de junio en Bilbao
Euskaraz irakurri: Tom Morello eta Chris Isaak, BBK Legends Bilbao jaialdian

Última actualización

Cris Isaak y Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave) estarán en el festival BBK Legends Bilbao los días 26 y 27 de junio, en el Bilbao Arena, en un festival en el que también actuarán Cracker, Dea Matrona, Beat (Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai y Danny Carey) y Graveyard. 

