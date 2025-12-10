Tom Morello eta Chris Isaak, BBK Legends Bilbao jaialdian
Rage Aganst the Machine eta Audioslaveko gitarristak larunbatean joko du Bilbao Arenan, eta Wicked gameren sortzailea bezperan, ekainaren 26an, itzuliko da Bilboko jaialdira.
Chris Isaak eta Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave) BBK Legends Bilbao jaialdian izango dira ekainaren 26 eta 27an, Bilbao Arenan. Horiekin batera izango dira Cracker, Dea Matrona, Beat (Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai eta Danny Carey) eta Graveyard.
Ostiralean, ekainak 26, Chris Isaak mitoa Blibora itzuliko, jaialdi horretan jo eta hiru urtera. “Dotorezia retroa, surf kutsuko soinua eta Amerikako tradiziotik edaten duen sentsibilitatea” erakusten dituen artistatzat definitu du jaialdiak estatubatuar artista, ohar batean.
Egun horretan, Cracker eta Dea Matrona taldeak ere arituko dira Bilbao Arena kiroldegian, Miribillan, egiten den festibalean.
Larunbatean, ekainaren 27an, berriz, Tom Morello izango da protagonista, Rage Against the Machine eta Audioslave taldeen sortzaile eta gitarrista. Horrekin batera, Bilbon izango dira Beat, Adrian Belew eta Tony Levin Kings Crisoneko kideek, Steve Vai guitar heroak eta Danny Carey Tool taldeko bateriak sortutako supertaldea King Crimsonen 80ko hamarkadako kantuak jotzen, eta Graveyard hard rocka eta psikodelia uztartzen dituen suediar taldea.
Abonuak salgai daude dagoeneko, jaialdiaren webgunean, 120 euroan.
