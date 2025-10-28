Alice Cooper y Social Distortion, primeros grandes nombres del Azkena Rock Festival

Además de los dos grandes nombres de la lista, también estarán en el Azkena Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, sugar, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.

Imelda May ofrecerá su repertorio más rockero, Sugar harán una parada en el festival treinta años después de su disolución y Therapy? repasarán en su totalidad Troublegum.

Directos desde Nashville llegan Jason Isbell & The 400 Unit y Old Crow Medicine Show y el punk estará representado por los históricos Evaristo, Discharge, Circle Jerks y The Adicts y Tropical Fuck Storm.

Sleaford Mods, desde Nottingham traerán a Vitoria su post-punk electrónico y Corrosion of Conformity y Voivod representarán el heavy metal con la contundencia de los unos y la velocidad de los otros.