Alice Cooper y Social Distortion, primeros grandes nombres del Azkena Rock Festival
El legendario Alice Cooper y Social Distortion, pioneros del punk rock que han virado a un rock americano más genérico capitaneados por su cantante y guitarrista Mike Ness, son los dos primeros grandes nombres que el festival Azkena Rock Festival ha desvelado de cara a la programación de su 24ª edición, que se celebrará en Vitoria los días 18, 19 y 20 de junio de 2026.
Cooper retornará a la capital alavesa 17 años después de su anterior visita al festival, mientras que los californianos estuvieron en el ARF en 2022. Ambos conciertos serán fecha exclusiva en el Estado.
Además de los dos grandes nombres de la lista, también estarán en el Azkena Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, sugar, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.
Imelda May ofrecerá su repertorio más rockero, Sugar harán una parada en el festival treinta años después de su disolución y Therapy? repasarán en su totalidad Troublegum.
Directos desde Nashville llegan Jason Isbell & The 400 Unit y Old Crow Medicine Show y el punk estará representado por los históricos Evaristo, Discharge, Circle Jerks y The Adicts y Tropical Fuck Storm.
Sleaford Mods, desde Nottingham traerán a Vitoria su post-punk electrónico y Corrosion of Conformity y Voivod representarán el heavy metal con la contundencia de los unos y la velocidad de los otros.
Completan el cartel Split Dogs, The Del Fuegos, Starbenders, The Damn Truth y, desde Gipuzkoa, Nhil y Rodeo
Este martes se abre la “lista de espera fan” para hacerse con los bonos del festival, y esta preventa se prolongará hasta el próximo viernes, 31 de octubre a las 12:00. Además, las y los asistentes a ediciones anteriores del festival podrán acceder a una preventa exclusiva desde mañana, miércoles 29, a precio especial.
A su vez, la “venta fan” comenzará el lunes, 3 de noviembre, a las 10:00 horas, y la venta general estará disponible desde el, martes 4 de noviembre, a la misma hora en azkenarockfestival.com.
Además de los bonos para los 3 días de festival, los menores de 23 años podrán adquirir el Bono Gaztea (100€ + gastos) y estará disponible el Bono Cuadrilla, por el que recibirán 6 bonos por la compra de 5.
Como en anteriores ediciones, el acceso será gratuito para las y los menores de 14 años.
