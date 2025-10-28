Ekainak 18-20
Alice Cooper eta Social Distortion, Azkena Rock Festivaleko lehen izen handiak

Gasteizko rock-and-roll jaialdiaren 24. edizioan Imelda May, Old Crow Medicine Show, Evaristo eta Sleaford Mods ere egongo dira, besteak beste. Aurretik jaialdira joan direnentzako aurresalmenta bihar, asteazkenarekin, abiatuko dute, eta salmenta orokorra asteartean, azaroak 4, hasiko da. 

Alice Cooper ARF 2026

Alice Cooper mitikoa izango da jakin-min handiena piztuko duen artistetako bat

Azken eguneratzea

Alice Cooper mitikoa eta Social Distortion, Mike Ness abeslari eta gitarrista buru dutela hastapenetako punk rocketik amerikar rock bareagora lerratu den taldea, dira Azkena Rock Festivalen hurrengo edizioko, 24.eko, lehen izen handiak. Jaialdia ekainaren 18, 19 eta 20an egingo dute. 

Cooper bere aurreko bisitatik 17 urte pasatu direnean itzuliko da Gasteizera, eta kaliforniar taldea 2022an izan zen ARFn. Bi kontzertuok taldeek Espainiako Estatuan 2026an egingo dituzten emanaldi bakarrak izango dira. 

Zerrendako bi izen nagusiez gain, Mendizabaleko agertoki gainean egongo dira Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, sugar, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo eta Nhil.

Imelda Mayk bere kantu zerrendako abestirik rockeroneak eskainiko ditu, Sugar taldea desegin eta hogeita hamar urtera iritsiko da jaialdira eta Theray?k hasi eta buka joko du Troublegum diskoa.

Jason Isbell & The 400 Unit eta Old Crow Medicine Show Nashvilletik iritsiko dira, eta punkaren ordezkariak Evaristo, Discharge, Circle Jerks eta The Adicts historikoak eta Tropical Fuck Storm izango dira. 

Nottinghametik, Sleaford Mods taldeak bere post-punk elektronikoa ekarriko du, eta Corrosion of Conformityk eta Voivodek heavya eramango dute agertokietra, batzuek astun eta besteek azkar.  

Kartela ixteko, Split Dogs, The Del Fuegos, Starbenders, The Damn Truth eta, Gipuzkoatik, Nhil eta Rodeo iragarri dituzte.

Astearte honetan zabalduko dute "fanentzako itxaron-zerrenda" jaialdiaren bonuak eskuratzeko, eta aurresalmenta hau datorren ostiralera arte egongo da indarrean, urriaren 31ra arte. Gainera, aurreko edizioren batera joan direnek bihartik , hilaren 29tik, aurrera aurresalmenta esklusibo bat izango dute eskura, prezio berezian.

Halaber, "fanentzako" salmenta astelehenean, azaroaren 3an, hasiko da, 10:00etan, eta salmenta orokorra azaroaren 4tik aurrera  egongo da erabilgarri, ordu berean, jaialdiaren webgunean.

23 urtetik beherakoek Gaztea Bonua (100 €+ gastuak) erosi ahal izango dute, eta Kuadrilla Bonua ere eskuragarri egongo da: sei bonu, bost bonuren prezioan. 

Aurreko edizioetan bezala, 14 urtetik beherakoak doan sartu ahalko dira. 

