SANIDAD PÚBLICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza iniciará en octubre un proyecto piloto para asumir los abortos voluntarios en la red pública

En la actualidad Osakidetza asume las interrupciones de embarazo por causas médicas y los abortos a petición de la mujer en las primeras 14 semanas son derivados en su mayor parte a clínicas privadas con financiación pública.
revision_embarazo-osakidetza-irekia
Revisión a una mujer embarazada. Foto de archivo: Irekia
Euskaraz irakurri: Osakidetzan borondatezko abortuak egiteko proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Eusko Jaurlaritzak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Osakidetza iniciará el próximo mes de octubre un proyecto piloto en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para asumir en la red pública las interrupciones voluntarias de embarazo, especialmente en las gestaciones de menos de diez semanas, tras el compromiso adquirido por el lehendakari Imanol Pradales para atender a todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo.

El proyecto ha sido anunciado este viernes en el pleno del Parlamento Vasco por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en respuesta a una pregunta de Jon Hernández (Sumar), quien le ha cuestionado por los plazos que se barajan para cumplir con el compromiso del Gobierno Vasco para que todos los abortos que ahora se derivan a centros privados se realicen en la red sanitaria pública.

Según ha explicado el consejero, un grupo técnico de Osakidetza está definiendo el modelo, los protocolos y el cronograma y en octubre se iniciará ese pilotaje para realizar directamente las interrupciones, especialmente en gestaciones de menos de diez semanas, que son los casos más frecuentes de abortos.

Tras esa fase y en función de su evaluación se procederá a "una extensión progresiva" de estas intervenciones en la red pública.

El consejero ha recordado que el derecho efectivo al aborto está garantizado y que Osakidetza ya asume directamente las interrupciones de embarazo por causas médicas de mayor complejidad hasta la semana 22 e incluso hasta "el final del embarazo en situaciones específicas avaladas por comités clínicos".

En cambio, ha reconocido que los abortos a petición de la mujer en las primeras 14 semanas son derivados en su mayor parte a clínicas privadas con financiación pública y el acompañamiento en la atención primaria a través de las matronas que proporcionan información y asesoramiento.

Aborto Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los presidentes de las 115 ikastolas afirman que forman 'una red sólida' ante los obstáculos

Los presidentes de las 115 ikastolas de Euskal Herria han realizado esta tarde una multitudinaria comparecencia en Hernani para hacer una valoración de los conflictos ocurridos en los últimos tiempos y para poner en valor la respuesta colectiva dada. En el acto han tomado la palabra el presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra, Oier Sanjurjo; el miembro de la presidencia de Seaska, Erik Etxart; y la presidenta de Ikastolas, Nekane Artola. Ante las dificultades recientes, han asegurado que actuarán 'con fuerza y entusiasmo' a favor de una educación en euskera, especialmente en dos situaciones: Caso de Lodosa: El intento del Gobierno de Navarra de retirar el convenio de Educación Infantil a la ikastola Ibaialde y el apoyo recibido por parte de la comarca. La lucha del Baxoa: el compromiso mostrado por los alumnos y agentes sociales para poder realizar los exámenes de reválida en euskera en Iparralde.

Cargar más
Publicidad
X