Osakidetza asumirá de forma progresiva las interrupciones voluntarias del embarazo con recursos propios desde 2026

Osakidetza atenderá con sus propios recursos, en sus centros de salud y hospitales, a todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo. Será a partir de 2026, y de manera progresiva, tal y como ha anunciado este viernes el lehendakari Imanol Pradales, en el pleno de control del Parlamento Vasco.

El acceso al aborto seguro "es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos”, ha destacado el lehendakari. En este contexto, Pradales ha recordado que la sociedad vasca siempre ha defendido este derecho por razones de autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad.

Todas las mujeres en Euskadi tienen en la actualidad asegurado este servicio gratuito “en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario”, en colaboración con clínicas acreditadas.

En 2024 se registraron en Euskadi 4210 interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza dan un paso más en este compromiso.

El sistema de salud público vasco continuará ofreciendo su apoyo a las mujeres en esos momentos, cumpliendo con la línea estratégica del Pacto Vasco de Salud, que busca combinar lo mejor del sistema público y la colaboración con entidades privadas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios.

Esta estrategia permite mantener la actual ratio de concertaciones sin incrementos, apostando por que Osakidetza desarrolle plenamente su capacidad para ofrecer estos servicios con recursos propios y en sus propios centros.