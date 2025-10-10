Osakidetzak bere gain hartuko ditu haurdunaldiaren borondatezko eteteak, progresiboki, baliabide propioekin
Gaur egun, Euskadiko emakume guztiek ziurtatuta dute doako zerbitzu hori, "berdintasunean, unibertsaltasunean eta osasun-sistemaren baitan", egiaztatutako klinikekin lankidetzan.
Osakidetzak bere baliabideekin artatuko ditu, bere osasun-zentroetan eta ospitaleetan, haurdunaldia borondatez eten nahi duten emakume guztiak. 2026tik aurrera izango da, progresiboki, Imanol Pradales lehendakariak ostiral honetan jakitera eman duenez, Eusko Legebiltzarreko kontrol-saioan.
Abortu segurua lortzea "justizia sozialaren, osasun publikoaren eta giza eskubideen errespetuaren bermea da", nabarmendu du lehendakariak. Testuinguru horretan, Pradalesek gogorarazi du euskal gizarteak beti defendatu duela eskubide hori, autonomia pertsonala, osasuna eta ongizatea, genero-berdintasuna eta duintasuna direla eta.
2024an, Euskadin haurdunaldiaren borondatezko 4.210 etete izan ziren. Orain, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak beste urrats bat eman dute eskubide horretan.
Euskal osasun-sistema publikoak emakumeei laguntza eskaintzen jarraituko du une horretan, Euskadiko Osasun Itunaren ildo estrategikoa betez. Itun horren helburua da sistema publikoaren onena eta erakunde pribatuekiko lankidetza uztartzea, osasun-zerbitzuen kalitatea, irisgarritasuna eta jasangarritasuna bermatzeko.
Estrategia horri esker, egungo itunen ratioari eutsi ahal izango zaio, igoerarik gabe, Osakidetzak baliabide propioekin eta bere zentroetan zerbitzu horiek eskaintzeko gaitasuna erabat garatzearen aldeko apustua eginez.
