OSASUNGINTZA PUBLIKOA

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Borondatezko abortuak Osakidetzan egiteko proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Eusko Jaurlaritzak

Gaur egun, osasun arrazoiengatik egiten diren abortuez bakarrik arduratzen da Osakidetza, eta zentro pribatuetara bideratzen ditu beren borondatez haurdunaldia eten nahi duten emakumeak. 

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Haurdun dagoen emakume bat, osasun zentro batean. Artxiboko argazkia: Irekia

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bere osasun zentro eta ospitaleetan borondatezko abortuak egiten hasteko, Imanol Pradales lehendakariak haurdunaldia euren borondatez eten nahi duten emakume guztiak osasun sistema publikoan artatzeko konpromisoa hartu ondoren. 

Alberto Martinez Osasun sailburuak egin du iragarpena, gaur goizean, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, Jon Hernandez (Sumar) legebiltzarkideari erantzunez. 

Martinezek azaldu duenez, Osakidetzako talde tekniko bat lanean ari da eredua, protokoloak eta kronograma definitzeko, eta urrian jarriko da martxan proiektu pilotua. Abortu gehienak haurdunaldiko lehen 10 asteetan egiten dira. 

Programa pilotua amaitu ondoren, "modu progresiboan" zabalduko da sare osora

Gaur egun, osasun arrazoiengatik egiten diren abortuak egiten dira Osakidetzako zentroetan. Gehienak 22. astearen aurretik egiten dira, baina kasu batzuetan, baita haurdunaldiaren amaieran. Kasu horietan, batzorde kliniko batek hartzen du erabakia. 

14. astearen aurretik beren borondatez haurdunaldia eten nahi duten emakumeak, berriz, zentro pribatuetara bideratzen dituzte, eta Osakidetzak bere gain hartzen ditu gastuak.

Abortoa Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oztopoen aurrean 'sare sendo bat' osatzen dutela adierazi dute 115 zentroetako lehendakariek

Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi jendetsua egin dute gaur arratsaldean Hernanin (Gipuzkoa). Azken boladan izandako auzien balorazioa egiteko eta emandako erantzun kolektiboaren balioa goratzeko agerraldia izan da. Ekitaldian, Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolen Elkarteko lehendakariak, Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kideak eta Nekane Artola Ikastolen Elkarteko lehendakariak hartu dute hitza. Azkenaldiko oztopoen aurrean ere 'indartsu eta gogotsu' arituko direla 'euskarazko hezkuntza baten alde' adierazi dute. Bi kasu aipatu dituzte bereziki: Lodosako kasua: Nafarroako Gobernuak Ibaialde ikastolari Haur Hezkuntzako ituna kentzeko egindako saiakera eta eskualdeak emandako babesa. Baxoaren borroka: Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izateko ikasle zein eragileek erakutsitako konpromisoa.

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