Borondatezko abortuak Osakidetzan egiteko proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Eusko Jaurlaritzak
Gaur egun, osasun arrazoiengatik egiten diren abortuez bakarrik arduratzen da Osakidetza, eta zentro pribatuetara bideratzen ditu beren borondatez haurdunaldia eten nahi duten emakumeak.
Osakidetzak proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bere osasun zentro eta ospitaleetan borondatezko abortuak egiten hasteko, Imanol Pradales lehendakariak haurdunaldia euren borondatez eten nahi duten emakume guztiak osasun sistema publikoan artatzeko konpromisoa hartu ondoren.
Alberto Martinez Osasun sailburuak egin du iragarpena, gaur goizean, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, Jon Hernandez (Sumar) legebiltzarkideari erantzunez.
Martinezek azaldu duenez, Osakidetzako talde tekniko bat lanean ari da eredua, protokoloak eta kronograma definitzeko, eta urrian jarriko da martxan proiektu pilotua. Abortu gehienak haurdunaldiko lehen 10 asteetan egiten dira.
Programa pilotua amaitu ondoren, "modu progresiboan" zabalduko da sare osora.
Gaur egun, osasun arrazoiengatik egiten diren abortuak egiten dira Osakidetzako zentroetan. Gehienak 22. astearen aurretik egiten dira, baina kasu batzuetan, baita haurdunaldiaren amaieran. Kasu horietan, batzorde kliniko batek hartzen du erabakia.
14. astearen aurretik beren borondatez haurdunaldia eten nahi duten emakumeak, berriz, zentro pribatuetara bideratzen dituzte, eta Osakidetzak bere gain hartzen ditu gastuak.
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