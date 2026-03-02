Los palestinos DAM, Imarhan, Merina Gris, Bele y Silitia, primeros nombres del EHZ
El festival Euskal Herria Zuzenean, EHZ, celebra este año, los días 26, 27 y 28 de junio, en la localidad de Arberatze-Zilhekoa (Nafarroa Beherea) su 30º aniversario, bajo el lema Geroaren Lehen Notak, y la organización ha desvelado los primeros nombres del cartel.
Dentro de la programación de pago, para la que los bonos ya están a la venta por 43 euros, actuarán el grupo palestino de rap DAM, el grupo argelino de rock Imarhan y los vascos Merina Gris, Bele y Silitia.
En la programación gratuita, se podrá disfrutar en la plaza de Arberatze de conciertos de Cordcore y Olaya Sound System, las piezas de danza “Dirau” Bilaka y “Madre perla” de Maitane Sarralde y de la obra teatral Heroiaren mina, de Gaizka Chamizo.
No faltarán, como cada año, debates sobre temas políticos y sociales, y algunos actos de la programación infantil se desarrollarán en una carpa de circo.
Las personas que quieran colaborar con el festival durante su celebración se podrán apuntar a partir del mes de abril.
Te puede interesar
ETS, Nøgen, Hofe, Danielle Nicole e Ibibio Sound Machine, en la Zurriola en el Jazzaldia
La organización de la 61ª edición del Jazzaldia ha anunciado el nombre de los artistas y grupos que actuarán en la playa de la Zurriola, Keler Gunea. Habrá ocho conciertos entre los días 22 y 25 de julio.
Bryan Adams actuará en el BEC! el 13 de noviembre dentro de su gira “Roll With The Punches 2026”
Las entradas se pondrán a la venta el 6 de marzo a las 10:00 horas, con precios desde 43 euros en grada y desde 62 euros en pista.
El festival Bigsound Barakaldo suma a Leire Martínez a su cartel
La cantante guipuzcoano actuará en el festival, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en Barakaldo, junto a Myke Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Omar Montes, Inazio y Ben Yart.
Rubén Blades actuará en el Festival de Jazz de Vitoria
El músico panameño ofrecerá un concierto en Mendizorrotza el viernes, 17 de julio, acompañado de una big band.
Janus Lester anuncia nuevo disco e inicio de gira
El músico navarro presentará su nuevo disco, que ya está avanzado, en diciembre de 2026 en el palacio Euskalduna (19) y el Kursaal de San Sebastián (26).
Mari Puri Herrero ilustra la Quincena Musical
La 87ª edición del festival musical se celebrará entre los días 2 y 30 de agosto, y la artista bilbaína ha sido la responsable de diseñar su cartel. Un recital del tenor peruano Juan Diego Flórez inaugurará la programación musical.
Kiliki, Ezezez, Maruxak, Merina Gris y Naxker se unen al festival Oihu Bat Palestinara
El festival solidario con Palestina, que se desarrollará el 21 de marzo en Durango, da por cerrado su cartel y pone a la venta entradas on line desde este miércoles.
132 cantantes amateurs ensayan con la Euskadiko Orkestra
La segunda edición del proyecto Abestu Euskadiko Orkestrarekin a su ecuador. Durante dos meses, cada miércoles, 132 cantantes no profesionales seleccionados por sorteo de entre 600 candidatos y candidatas trabajan para subir al escenario junto a la Euskadiko Orkestra.
El Bilbao Blues Festival premiará a Travellin' Brothers en su quinta edición
El festival ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos entre los días 24 y 26 de julio. El grupo de Leioa recibirá la txapela de honor del festival.