Los palestinos DAM, Imarhan, Merina Gris, Bele y Silitia, primeros nombres del EHZ

El festival Euskal Herria Zuzenean celebrará su 30º aniversario los días 26, 27 y 28 de junio en Arberatze-Zilhekoa. Los bonos están ya a la venta por 43 euros.
DAM taldeak EHZ jaialdian joko du
El grupo palestino de rap DAM actuará en el festival EHZ
EITB

Última actualización

El festival Euskal Herria Zuzenean, EHZ, celebra este año, los días 26, 27 y 28 de junio, en la localidad de Arberatze-Zilhekoa (Nafarroa Beherea) su 30º aniversario, bajo el lema Geroaren Lehen Notak, y la organización ha desvelado los primeros nombres del cartel.

Dentro de la programación de pago, para la que los bonos ya están a la venta por 43 euros, actuarán el grupo palestino de rap DAM, el grupo argelino de rock Imarhan y los vascos Merina Gris, Bele y Silitia.

En la programación gratuita, se podrá disfrutar en la plaza de Arberatze de conciertos de Cordcore y Olaya Sound System, las piezas de danza “Dirau” Bilaka y “Madre perla” de Maitane Sarralde y de la obra teatral Heroiaren mina, de Gaizka Chamizo.

No faltarán, como cada año, debates sobre temas políticos y sociales, y algunos actos de la programación infantil se desarrollarán en una carpa de circo.

Las personas que quieran colaborar con el festival durante su celebración se podrán apuntar a partir del mes de abril. 

