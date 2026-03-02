Los palestinos DAM, Imarhan, Merina Gris, Bele y Silitia, primeros nombres del EHZ

El festival Euskal Herria Zuzenean, EHZ, celebra este año, los días 26, 27 y 28 de junio, en la localidad de Arberatze-Zilhekoa (Nafarroa Beherea) su 30º aniversario, bajo el lema Geroaren Lehen Notak, y la organización ha desvelado los primeros nombres del cartel.

Dentro de la programación de pago, para la que los bonos ya están a la venta por 43 euros, actuarán el grupo palestino de rap DAM, el grupo argelino de rock Imarhan y los vascos Merina Gris, Bele y Silitia.