Bruselas plantea el teletrabajo obligatorio como medida urgente ante la subida de precios y la tensión en Ormuz

La Comisión Europea trabaja en una batería de medidas urgentes para paliar la subida de los precios, en un contexto marcado por la inestabilidad en torno al estrecho de Ormuz. Entre las propuestas que se contemplan figuran la implantación de un día de teletrabajo obligatorio, el abaratamiento del transporte público y la reducción de los viajes en avión.

Además, Bruselas propondrá al menos un día de teletrabajo a la semana, el cierre de edificios públicos cuando sea posible y rebajar el precio del transporte público, junto con la reducción de los límites de velocidad en autopistas, la elección de alternativas al avión y el fomento del uso de la electricidad en la cocina para reducir la dependencia de combustibles y gas natural licuado.

Estas recomendaciones se darán a conocer en la cumbre de Chipre prevista para los días 23 y 24 de abril.

El documento, todavía en fase de borrador, será presentado la próxima semana con carácter inmediato para su implementación por los Estados miembro. Desde Bruselas subrayan que no existe una amenaza inmediata para el suministro, aunque reconocen que la situación es “delicada” y sujeta a la evolución del conflicto.

La escalada de tensión en la zona, con advertencias de Irán tras las restricciones al tránsito de sus buques, mantiene en alerta a los mercados internacionales. Teherán ha llegado a amenazar con bloquear exportaciones e importaciones en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si persisten las limitaciones.

En este contexto, la atención se centra en las negociaciones en Pakistán, consideradas clave para rebajar la tensión. La incertidumbre ya se deja notar en distintos sectores económicos, pendientes del impacto que pueda tener una eventual prolongación del conflicto.

En Euskadi, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, ha restado importancia, por el momento, a las posibles consecuencias en el sector, aunque ha admitido que todo dependerá de la evolución de los acontecimientos y de la duración de la crisis. Lo ha hecho en una entrevista en Radio Euskadi.