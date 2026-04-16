NEURRIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bruselak telelana derrigorrez ezartzea proposatu du prezioen igoeraren eta Ormuzeko tentsioaren aurrean

Europako Batzordea energiaren eta garraioaren garestitzeari eusteko neurri sorta bat prestatzen ari da. Oraindik zirriborro bat bada ere, datorren astean aurkeztuko dute, estatu kideek berehala aplika dezaten.

Ursula Von der Leyen. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordea premiazko neurri sorta bat lantzen ari da prezioen igoera arintzeko, Ormuzeko itsasartearen inguruko ezegonkortasunari aurre egiteko. Besteak beste, telelaneko nahitaezko egun bat ezartzea, garraio publikoa merkatzea eta hegazkinez egiten diren bidaiak murriztea proposatzen dute.

Gainera, Bruselak proposatuko du astean gutxienez egun bateko telelana egitea, ahal denean eraikin publikoak ixtea eta garraio publikoaren prezioa jaistea. Gainera, autobideetako abiadura-mugak murriztea, hegazkinaren alternatibak aukeratzea eta sukaldean elektrizitatearen erabilera sustatzea proposatu dute, erregaien eta gas natural likidotuaren mendekotasuna murrizteko.

Gomendio horiek apirilaren 23an eta 24an egitekoa den Zipreko goi-bileran jakinaraziko dira.

Dokumentua zirriborro fasean dago oraindik, eta datorren astean aurkeztuko dute, estatu kideek ezar dezaten. Bruselatik azpimarratu dutenez, ez dago hornidurarako berehalako mehatxurik, baina onartzen dute egoera "delikatua" dela eta gatazkaren bilakaeraren mende dagoela.

Iranek ohartarazi duenez, tentsioa gora doa eta alerta egoeran mantentzen ditu nazioarteko merkatuak. Teheranek azpimarratu du esportazioak eta inportazioak blokeatuko dituela Persiar golkoan, Oman itsasoan eta Itsaso Gorrian, mehatxuek bere horretan jarraitzen badute.

Testuinguru horretan, Pakistango negoziazioetan jartzen da arreta, tentsioa murrizteko funtsezkotzat baitira. Ziurgabetasuna agerian geratu da hainbat sektore ekonomikotan, gatazka luzatzeak izan dezakeen eraginaren zain.

Euskadin, Javier Hurtado Turismo sailburuak garrantzia kendu die, oraingoz, sektorean izan ditzakeen ondorioei, baina onartu du gertatuko dena gerraren bilakaeraren eta krisiaren iraupenaren araberakoa izango dela.

Europar Batasuna Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetakoa bizi dute Sudanen

Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon da sarritan. Hildakoen kopuru zehatza jakiterik ere ez dago: 150.000 izan daitezkeela aipatzen da, nahiz eta askoz gehiago direla uste izan. Gosetea zabalduta dago eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatu asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txina, hazkunde etengabean: Munduko fabrika izatetik, lider teknologikoetako bat izatera

Txina Irango eta Persiako golkoko beste herrialde batzuetako petrolio eta gas inportatzaile handia da. Hala ere, herrialdearen erreserbak maximo historikoetan daude, eta auto elektrikoen eta energia berriztagarrien aldeko apustuari esker, gerrak ez dio askorik eragin, momentuz. Horrela, Iran bazkide estrategikoa duen arren, Txina erantzun diplomatikoaren alde dago, epe luzerako estrategia baitarabil.

Gehiago ikusi
X