Iranek ohartarazi du eskualdeko merkataritza pasabideak itxiko dituela, AEBk Ormuzeko blokeoa altxatzen ez badu

Joan den larunbateko negoziazioak akordiorik gabe itxi ostean, Irango agintariek baieztatu dute AEBrekin mezuak trukatzen jarraitu dutela azken egunotan, Pakistan bitartekari dela.

ormuz itsasartea estrecho

Ormuzeko itsasartea, MarineTraffic web orritik hartutako irudian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Persiar golkoan, Omango itsasoan eta Itsaso Gorrian merkataritza ontzi guztiei pasabidea itxiko diela mehatxu egin du Iranek, baldin eta Ameriketako Estatu Batuek Ormuzeko itsasartean merkataritza eta petrolio ontziei ezarritako blokeoa bertan behera uzten ez badu. 

"AEB erasotzaileak eta terroristak legez kanpoko blokeoari eusten badio, Irango Armada indartsuak esportazio eta inportazio orori ateak itxiko dizkio Persiar golkoan, Omango itsasoan eta Itsaso Gorrian", esan du Ali Abdolahi komandante iraniarrak, Tasnim berri agentziak zabaldu duenez. 

Abdolahik adierazi du Etxe Zuria duela bi aste adostutako su-etena urratzen ari dela Ormuzen blokeoarekin. 

Estatu Batuetako Indar Armatuen Aginte Zentralak  asteartean jakinarazi zuen Irango portuak blokeatzen hasiko zela, eta herrialde horretako itsas-trafikoa "guztiz geldiaraziko" duela. 

Bi egun lehenago, Irango Guardia Iraultzaileak ohartarazi zuen Ormuzeko itsasartera hurbiltzen diren ontzi militarrei "irmo" erantzungo dietela. 

Ormuzko itsasarteak Irango eta Omango kostaldeak banatzen ditu. Persiar golkoaren eta Omango golkoaren artean dago, eta munduko petrolio eta gas ekoizpenaren % 20 inguru garraiatzen dute hango uretatik. Hori dela eta, pasabide horrek garrantzi estrategiko handia du.

Mezu-trukea

Joan den larunbateko negoziazioak akordiorik gabe itxi ostean, Irango agintariek baieztatu dute AEBrekin mezuak trukatzen jarraitu dutela azken egunotan, Pakistan bitartekari dela, eta datozen orduotan bitartekari talde bat Teheranera joan litekeela gehitu dute, beste saiakera bat adosteko. 

"Joan den igandean Irango ordezkaritza Teherandik itzuli zenetik gaur arte, mezu ugari trukatu dira, Pakistanen bidez. Gure jarrera oso argi geratu zen han, eta azken mezuetan ere hala geratu da", zehaztu du Ismail Bagaei Irango Atzerri Gaietako ministerioko eledunak, gaur egindako agerraldian. 

Txina, hazkunde etengabean: Munduko fabrika izatetik, lider teknologikoetako bat izatera

Txina Irango eta Persiako golkoko beste herrialde batzuetako petrolio eta gas inportatzaile handia da. Hala ere, herrialdearen erreserbak maximo historikoetan daude, eta auto elektrikoen eta energia berriztagarrien aldeko apustuari esker, gerrak ez dio askorik eragin, momentuz. Horrela, Iran bazkide estrategikoa duen arren, Txina erantzun diplomatikoaren alde dago, epe luzerako estrategia baitarabil.

