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Irán advierte que impedirá el comercio en la región si EE. UU. mantiene el bloqueo de Ormuz

Tras la ronda de negociaciones del sábado pasado, las autoridades iraníes han confirmado que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado en los últimos días.
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Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Imagen: EFE
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Agencias | EITB

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Irán ha advertido este miércoles que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su "acción ilegal" de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.

"Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo", ha indicado el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según ha informado la agencia Tasnim.

Abdolahi ha afirmado que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con E.E U.U, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo el martes que inició el bloqueo de los puertos de Irán, así como que "paralizó por completo" el comercio que "entra y sale" del país persa por mar, lo que continúa hoy por segundo día.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había advertido, dos días antes del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de EE. UU. que los buques militares que se acerquen a la zona serían “objeto de una respuesta contundente”.

El paso de buques y petroleros por esa vía marítima, por donde pasa el 20 % del comercio mundial de petróleo, ha sido restringido por Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento drástico del precio del crudo a nivel mundial. 

Intercambio de mensajes

Por otro lado, Irán ha confirmado que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

"Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios", ha aseverado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz ha dicho que es muy probable que hoy llegue a Teherán una delegación pakistaní para abordar el tema, a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y EE. UU.

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