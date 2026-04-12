EE.UU. e Irán cierran sin acuerdo la primera fase de negociaciones en Islamabad con tensiones sobre Ormuz

La primera fase de las negociaciones entre Washington y Teherán ha terminado sin avances decisivos tras 21 horas de conversaciones en Islamabad. Ambas partes dan por cerrado este primer ciclo de contactos, que ha sido el más relevante en casi medio siglo, aunque sin lograr el esperado consenso.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ha confirmado la falta de acuerdo, pero ha subrayado que su delegación abandona la capital paquistaní con una “última oferta” basada en un “método de entendimiento”, dejando abierta la puerta a futuras conversaciones.

Desde Estados Unidos, la posición se mantiene firme: exige un compromiso claro, verificable y a largo plazo de Irán para no desarrollar armas nucleares, incluyendo también restricciones sobre las herramientas que podrían facilitar su obtención. Washington insiste en que esta es su principal línea roja.

Además, la Administración estadounidense ha defendido haber actuado con flexibilidad en otros aspectos, pero recalca que sin garantías nucleares sólidas no habrá acuerdo posible, especialmente tras años de tensiones desde la ruptura del pacto de 2015.

Por su parte, Irán ha respondido con dureza, acusando a Washington de plantear “exigencias excesivas y demandas ilegales”. Teherán insiste en que no renunciará a sus derechos y que cualquier pacto debe incluir el levantamiento completo de sanciones.

El Gobierno iraní defiende su estrategia negociadora como una combinación de presión y diplomacia, y subraya que no abandonará ningún instrumento para proteger sus intereses nacionales, en un contexto marcado por la desconfianza histórica hacia EE.UU.

Uno de los puntos más sensibles abordados ha sido el Estrecho de Ormuz. Irán ha advertido que la situación en esta vía clave para el comercio mundial no cambiará mientras no se alcance un “acuerdo razonable” con Estados Unidos.

Este enclave estratégico, por donde circula gran parte del petróleo global, se ha convertido en un elemento de presión central. La estabilidad en Ormuz está directamente ligada al éxito o fracaso de las negociaciones, aumentando la preocupación internacional.

Finalmente, Pakistán, como país mediador, ha dado por concluida esta fase y ha instado a ambas partes a mantener el alto el fuego. Islamabad ha destacado la importancia de continuar el diálogo con “espíritu positivo” y ha reafirmado su papel como facilitador en futuras rondas, dejando abierta la posibilidad de una segunda fase negociadora.