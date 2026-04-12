AEBk eta Iranek akordiorik gabe itxi dute Islamabadeko negoziazioen lehen fasea, Ormuzi buruzko desadostasunekin

20 ordu baino gehiagoko elkarrizketaren ondoren, azken eskaintza batekin eta programa nuklearraren eta eskualdeko segurtasunaren inguruko desadostasun sakonekin amaitu da elkarrizketa.

Vance, elkarrizketen ostean emandako prentsaurrekoan.

Agentziak | EITB

Washingtonen eta Teheranen arteko negoziazioen lehen fasea aurrerapauso erabakigarririk gabe amaitu da, Islamabaden 21 orduz hitz egiten aritu ondoren. Bi aldeek amaitutzat eman dute lehen harreman ziklo hau, ia mende erdian garrantzitsuena izan dena, baina espero zen adostasunik lortu gabe.

AEBko presidenteordeak, J. D. Vancek, akordiorik ez dagoela baieztatu du, baina azpimarratuz "elkar ulertzeko metodo" batean oinarritutako "azken eskaintza" batekin utzi duela Pakistango hiriburua, etorkizunean elkarrizketak egiteko aukerari ateak zabalik utzita.

AEBk eskaera mugiezinari eusten dio: Iranen konpromiso argia, egiaztagarria eta epe luzerakoa arma nuklearrak ez garatzeko, baita horiek lortzea erraztu lezaketen tresnen gaineko murrizketak ere.

Hala ere, AEBko Administrazioak beste alderdi batzuetan malgutasunez jokatu duela adierazi du, baina argi utziz berme nuklear sendorik gabe ezin izango dela akordiorik lortu.

Bestalde, Iranek gogor erantzun du, eta Washingtoni "gehiegizko eskakizunak eta legez kanpoko eskaerak" egitea leporatu dio. Teheranek azpimarratu du ez diela bere eskubideei uko egingo, eta ituna lortzeko, ezinbestekoa dela zigor guztiak kentzea.

Irango Gobernuak presioa eta diplomazia uztartu nahi izan dituela defendatu du, eta berretsi du ez duela bere interes nazionalak babesteko tresnarik bazterrean utziko.

Ormuzeko itsasartea izan da puntu korapilatsuenetako bat. Iranek ohartarazi du munduko merkataritzarako funtsezko bide horren egoera ez dela aldatuko AEBrekin "arrazoizko akordio" bat lortzen ez den bitartean.

Leku estrategiko hori, munduko petrolioaren zati handi bat bertatik pasatzen dena, interesgune garrantzitsu bihurtu da. Ormuzeko egonkortasuna zuzenean lotuta dago negoziazioen arrakastarekin edo porrotarekin, eta horrek are gehiago areagotu du nazioartearen kezka.

Pakistanek, bitartekari gisa, amaitutzat eman du fase hau, eta su-etenari eusteko eskatu die bi aldeei. Islamabadek esan du garrantzitsua dela modu positiboan ekitea elkarrizketari, eta etorkizunean ere bitartekari lana egiten jarraitzeko prest agertu da, bigarren negoziazio fase baterako aukera zabalik utzita.

