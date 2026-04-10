Iranek ez du AEBrekin negoziatuko su-etena Libanora hedatzen den arte
Irango hedabideen arabera, ordezkari irandarrak ez dira negoziazio mahaian eseriko su-eten akordioan jasotako konpromisoak bete eta Israelen erasoan amaitu arte. AEB eta Iranen arteko bake negoziazioak larunbatean hastekoak dira Islamabad hirian, Pakistan bitartekari dela. Irango iturriek adierazi dutenez, ordea, bere talde negoziatzailea ez da oraindik iritsi.
Irago ordezkaritza Pakistanera iritsi da
Wall Street Journal egunkariak zabaldutako informazioaren arabera, ordezkaritza irandarra ostiral honetan iritsi da Islamabad hirira. Dena den, Iranek Pakistanen duen enbaxadak ez du informazio hori baieztatu.
AEBren talde negoziatzailea, Pakistanera bidean
Iranen eta AEBren arteko bake elkarrizketak larunbat honetan astekoak dira Islamabad hirian, Pakistanen bitartekaritzarekin, eta talde negoziatzaile estatubatuarra bidean da. JD Vance AEBko presidenteordeak, Steve Witkoff Ekialde Hurbilerako AEBren bidali bereziak eta Jared Kushner Donald Trumpen suhiak osatuko dute.
Mojtaba Khameneik ziurtatu du Iranek ez duela gerra bilatu, baina ez duela bere eskubideetan amore emango
Mojtaba Khamenei aiatolak azpimarratu duenez, Iranek ez du gerra bilatu, baina ez du bere eskubideetan amore emango. Irango lider gorenak bere bozeramailearen bitartez bidali du mezua IRIB Irango telebista publikora eta Tasnim albiste agentziara.
Su-eten baldintzak ez betetzea leporatu dio Trumpek Irani
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan salatu duenez, Iran ez da petrolio ontziak Ormuzko itsasartetik pasatzen uzten ari. "Hori ez da adostu genuena" nabarmendu du.
Ziurgabetasuna nagusi, AEBk eta Iranek bake negoziazioak hasi atarian
Pakistanen ia dena prest dute AEBko eta Irango ordezkariak hartzeko. Aurreikuspenen arabera, AEBk eta Iranek bake negoziazioak abiatuko dituzte larunbat honetan Islamabad hirian, Pakistan bitartekari dela. Hala ere, Irango iturriek ohartarazi dute Israelek Libanoko erasoak eten ezean ez dela negoziazio mahaian eseriko.