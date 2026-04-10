Irán no negociará con EE. UU. hasta que se aplique la tregua en Líbano
Según medios iraníes, las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano e Israel ponga fin a sus ataques. Además, desde Irán aseguran que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen este sábado las negociaciones.
La delegación iraní ya está en Pakistán
Según fuentes citadas por el diario estadounidense Wall Street Journal, los enviados iraníes, cuya asistencia ha sido una de las principales dudas durante los últimos días, han llegado a Islamabad en la mañana de este viernes. Sin embargo, la Embajada de Irán en Pakistán no ha confirmado de momento esta información.
La delegación de EE. UU., de camino a Pakistán
La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance; el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.
Mojtaba Jamenei asegura que Irán "no busca la guerra" pero "no renunciará a sus derechos"
El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha defendido que su país "no busca la guerra", si bien ha asegurado que "no renunciará a sus derechos". Así lo ha manifestado en un discurso difundido por la cadena estatal IRIB y agencias de noticias iraníes como Tasnim.
Trump denuncia que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre el tránsito de crudo en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado en redes sociales que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.
Incertidumbre en las horas previas al inicio de las negociaciones entre EE. UU. e Irán
Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas. Irán ha asegurado, a través de medios oficiales, que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano.