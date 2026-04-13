Trump advierte que “eliminará” los barcos iraníes que se acerquen al bloqueo estadounidense en Ormuz

Trump anunció el domingo que la armada de EE. UU. iba a tomar el control de ese estrecho por el que pasaba el 20 % del transporte marítimo mundial antes del inicio de la guerra. A las 16:00 horas del lunes ha entrado en vigor el bloqueo marítimo dirigido a todos los buques, “de todas las naciones” que tienen como origen o destino los puertos iraníes.

Este lunes el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ha recibido información sobre la aplicación de "restricciones" a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha respaldado el bloqueo estadounidense y ha afirmado que mantienen “una coordinación constante” con el país americano.