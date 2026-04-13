GUERRA EN IRÁN
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Trump advierte que “eliminará” los barcos iraníes que se acerquen al bloqueo estadounidense en Ormuz

Después de que las conversaciones de paz que llevaron a cabo Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo, el presidente de EE. UU. anunció su intención de tomar el control de Ormuz con un cierre perimetral que ya ha entrado en vigor.

Tráfico del estrecho de Ormuz el lunes, 13 de abril.
Tráfico del estrecho de Ormuz el lunes, 13 de abril.
Euskaraz irakurri: Trumpek ohartarazi du ontzi irandarrak "suntsituko" dituela Ormuzeko blokeo estatubatuarrera hurbiltzen badira
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “eliminar” barcos iraníes en el estrecho de Ormuz, si estos se acercan al bloqueo estadounidense, anunciado tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Irán y EE. UU., el fin de semana en Pakistán.

En una publicación en la red social Truth Social, Trump ha afirmado que su ejército arrasó con la flota de Irán, pero que no habían atacado a las “naves de ataque rápidas”. Ahora, se ha mostrado dispuesto a eliminar estas naves empleando “el mismo sistema” utilizado contra los “narcotraficantes”. 

Trump anunció el domingo que la armada de EE. UU. iba a tomar el control de ese estrecho por el que pasaba el 20 % del transporte marítimo mundial antes del inicio de la guerra. A las 16:00 horas del lunes ha entrado en vigor el bloqueo marítimo dirigido a todos los buques, “de todas las naciones” que tienen como origen o destino los puertos iraníes.

Este lunes el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ha recibido información sobre la aplicación de "restricciones" a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha respaldado el bloqueo estadounidense y ha afirmado que mantienen “una coordinación constante” con el país americano. 

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Donald Trump Internacional

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