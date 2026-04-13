Trumpek ohartarazi du ontzi irandarrak "suntsituko" dituela Ormuzeko blokeo estatubatuarrera hurbiltzen badira
AEBk eta Iranek Pakistanen egin zituzten bake elkarrizketak akordiorik gabe amaitu ondoren, AEBko presidenteak Ormuzen kontrola hartzeko asmoa agertu zuen, Irango portuak helmuga edo irteera dituzten ontziei bidea itxiz.
Donald Trump AEBko presidenteak mehatxu egin du Ormuzeko itsasartean dabiltzan Irango itsasontziak "suntsituko" dituela, AEBko blokeora hurbiltzen baldin badira. Iranek eta AEBk asteburuan Pakistanen izan zituzten bake negoziazioak emaitzik eman gabe amaitu ostean, Ormuz erabat blokeatuko zuela iragarri zuen Trumpek.
Truth Social sare sozialean egindako argitalpen batean, Trumpek adierazi du bere armadak Irango itsasontzi ia denak suntsitu zituela, baina "erasorako ontzi azkarrak" ez zituztela arriskutsutzat jo eta ez zietela horiei erasorik egin. Orain, ordea, ontzi horiek desagerrarazteko prest agertu da, "narkotrafikatzaileen aurka erabilitako sistema bera" erabiliz.
Ormuz itsasartetik munduko itsas garraioaren % 20 inguru igarotzen zen AEBk eta Israelek Iran erasotzen hasi aurretik. Erasoei erantzunez Iranek itxi egin zuen itsasartea eta soilik ontzi batzuei ematen die igarotzeko baimena.
Trumpek igandean iragarri zuen AEBko armadak itsasartearen kontrola hartuko zuela. Ondorioz, astelehenean, 16:00etan, indarrean sartu da Irango portuak jatorri edo helmuga dituzten "nazio guztietako" ontzi guztiei zuzendutako blokeoa.
Erresuma Batuko Itsas Merkataritzako Operazio Zentroak (UKMTO, ingelesezko siglak) astelehenean baieztatu duenez, Ormuzeko itsasartean Irango portuei ezarritako "murrizketen" inguruko informazioa jaso du.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak estatubatuarren blokeoa babestu du, eta Amerikako herrialdearekin "etengabeko koordinazioa" dutela adierazi du.
