Trumpek ohartarazi du ontzi irandarrak "suntsituko" dituela Ormuzeko blokeo estatubatuarrera hurbiltzen badira

AEBk eta Iranek Pakistanen egin zituzten bake elkarrizketak akordiorik gabe amaitu ondoren, AEBko presidenteak Ormuzen kontrola hartzeko asmoa agertu zuen, Irango portuak helmuga edo irteera dituzten ontziei bidea itxiz.

Ormuzeko itsasarteko trafikoa apirilaren 13an, astelehena.

Donald Trump AEBko presidenteak mehatxu egin du Ormuzeko itsasartean dabiltzan Irango itsasontziak "suntsituko" dituela, AEBko blokeora hurbiltzen baldin badira. Iranek eta AEBk asteburuan Pakistanen izan zituzten bake negoziazioak emaitzik eman gabe amaitu ostean, Ormuz erabat blokeatuko zuela iragarri zuen Trumpek.

Truth Social sare sozialean egindako argitalpen batean, Trumpek adierazi du bere armadak Irango itsasontzi ia denak suntsitu zituela, baina "erasorako ontzi azkarrak" ez zituztela arriskutsutzat jo eta ez zietela horiei erasorik egin. Orain, ordea, ontzi horiek desagerrarazteko prest agertu da, "narkotrafikatzaileen aurka erabilitako sistema bera" erabiliz. 

Ormuz itsasartetik munduko itsas garraioaren % 20 inguru igarotzen zen AEBk eta Israelek Iran erasotzen hasi aurretik. Erasoei erantzunez Iranek itxi egin zuen itsasartea eta soilik ontzi batzuei ematen die igarotzeko baimena. 

Trumpek igandean iragarri zuen AEBko armadak itsasartearen kontrola hartuko zuela. Ondorioz, astelehenean, 16:00etan, indarrean sartu da Irango portuak jatorri edo helmuga dituzten "nazio guztietako" ontzi guztiei zuzendutako blokeoa.

Erresuma Batuko Itsas Merkataritzako Operazio Zentroak (UKMTO, ingelesezko siglak) astelehenean baieztatu duenez, Ormuzeko itsasartean Irango portuei ezarritako "murrizketen" inguruko informazioa jaso du.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak estatubatuarren blokeoa babestu du, eta Amerikako herrialdearekin "etengabeko koordinazioa" dutela adierazi du. 

Zure interesekoa izan daiteke

Peter Magyar Hungaria, Hungría
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea

Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera. 

