Irán ha presentado un plan de diez puntos para negociar con Estados Unidos el fin de la guerra, en el marco de los contactos que ambas partes prevén mantener en Islamabad tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas decretado por Washington.

Estos son los diez puntos del plan presentado por la República Islámica:,



1. Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados.



2. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos.



3. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán.



4. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán.



5. Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.



6. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.



7. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento.



8. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses.



9. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia.



10. Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.