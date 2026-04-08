Iranen bake-plan proposamenaren hamar gakoak

Iranek arma nuklearrak ez fabrikatzeko konpromisoa hartu du, eta bere kontrako zigor guztiak kentzea eta jasandako kalteak konpentsatzeko funts bat sortzea eskatu du. Horiek dira, besteak beste, Teheranek AEBrekin gerra amaitzea negoziatzeko aurkeztu duen planaren puntuak.

Dimona (Israel), 22/03/2026.- Police work at the scene of a direct hit of an Iranian missile in a residential neighborhood in Dimona, Israel, 22 March 2026. According to a Magen David Adom (MDA) ambulance service spokesperson, 60 people were treated at the scene and transferred to hospitals. Among them are 12-year-old boy who was seriously injured and a young man in his 20s who was moderately injured. EFE/EPA/ABIR SULTAN
Agentziak | EITB

Iranek hamar puntuko plan bat aurkeztu du, Estatu Batuekin gerra amaitzea negoziatzeko, Washingtonek bi asteko su-etena iragarri ondoren bi aldeek Islamabaden izango dituzten kontaktuen esparruan. 

Hauek dira Islamiar Errepublikak aurkeztutako planaren hamar puntuak:

1. Iranen eta erresistentzia-talde aliatuen aurkako erasoak erabat etetea.

2. AEBren Indar Armatuak eskualdetik erretiratzea, Iranen aurkako baseek eraso egitea debekatzea eta eraso egiteko hedapen militarrak ez abiatzea.

3. Egunero, bi astez, Ormuzko itsasartean itsasontzek joan-etorriak egin ahal izango dituzte, baldintza batzuekin, Iranek gainbegiratu eta araututako pasatze-protokolo seguru baten pean.

4. Lehen eta bigarren mailako zigor guztiak eta NBEk Iranen kontra jarritakoak kentzea.

5. Iranek jasandako kalteak konpentsatzea, inbertsio eta finantza funts bat sortuz.

6. Arma nuklearrak ez egiteko konpromisoa hartu du Iranek.

7. Estatu Batuek Iranek uranioa aberasteko duen eskubidea onartzea, eta horri buruzko negoziazioa abiatzea.

8. Iranek, bere interesen arabera, aldebiko bake akordioak eta akordio aldeaniztunak eskualdeko herrialdeekin negoziatzea onartzea.

9. Erresistentzia-taldeei eraso egin dieten eragile guztiek ez erasotzeko konpromisoa hartzea.

10. Gobernadore Batzordearen (Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundea, EANA) eta Segurtasun Kontseiluaren (NBE) ebazpen guztiak amaitzea, eta konpromiso guztiak NBEren ebazpen ofizial batean onartzea.

WASHINGTON (United States), 06/04/2026.- US President Donald Trump, along with Secretary of Defense Pete Hegseth (2-L), Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine (R), and CIA Director John Ratcliffe (L), briefs the media on Iran from the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Trump: "Ormuz zabaldu ezean, gau bakarrean suntsi dezakegu herrialde osoa"

Euskal Herrian goizaldeko 02:00ak direnean amaituko da Ormuzko itsasartea zabaltzeko Trumpek Irani emandako epea. Iranek Pakistanen bitartekaritzarekin proposatutako 10 puntuko dokumentua ez zaio, nonbait, nahikoa iruditu AEBko presidenteari. Iranek esan du negoziazioak ez direla mehatxuekin bateragarri. Israelek, bitartean, irandarrei ohartarazi die ez daitezela trenean ibili ez badute bizia arriskuan jarri nahi.

