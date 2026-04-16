Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días que entrará en vigor esta medianoche.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST (23:00 horas en Euskal Herria)", ha escrito Trump en su red Truth Social.

El estadounidense ha anunciado en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha aplaudido el anuncio y ha recordado que esta ha sido una demanda "clave" por parte de su gobierno desde el inicio del conflicto, hace más de seis semanas.

Horas antes presidente libanés había defendido que para consolidar un potencial alto el fuego con Israel sería "fundamental" el repliegue de las tropas israelíes presentes en el sur del Líbano, de forma que el Ejército local pueda retomar el control de la franja fronteriza.

Por su parte, el representante de Hezbolá, Hassan Fadlallah, ha declarado que el grupo ha sido informado del asunto por el embajador de Irán en Beirut. Minutos antes del anuncio por parte de Trump, Fadlallah ha hablado con la Agencia Reuters y, preguntado si Hezbolá acataría una posible tregua, su representante ha respondido que todo dependerá de si Israel detiene todas las hostilidades.