El presidente libanés ve "fundamental" el repliegue israelí para consolidar un alto el fuego
Los enfrentamientos han dejado más de 2000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
El presidente libanés, Joseph Aoun, ha defendido este jueves que para consolidar un potencial alto el fuego con Israel será "fundamental" el repliegue de las tropas israelíes presentes en el sur del Líbano, de forma que el Ejército local pueda retomar el control de la franja fronteriza.
"La retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés es un paso fundamental para consolidar el alto el fuego y permitir el despliegue del Ejército del Líbano hasta las fronteras internacionales, extendiendo plenamente la autoridad del Estado y poniendo fin a cualquier presencia armada", ha dicho Aoun.
Tras el inicio de la actual guerra con Israel a comienzos de marzo, las autoridades libanesas han endurecido su retórica contra el grupo chií Hizbulá y la necesidad de desarmarle, un proceso iniciado el pasado año pero que avanza lentamente ante la oposición del movimiento a la iniciativa.
El presidente libanés ha mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar de lograr un alto el fuego, antes de continuar con conversaciones más detalladas.
"El alto el fuego que pide el Líbano con Israel será la puerta natural para iniciar negociaciones directas entre ambos países, según la iniciativa presidencial", ha dicho Aoun, que había estado promoviendo esta idea desde el inicio del conflicto el 2 de marzo.
En este sentido, el presidente libanés ha insistido en su "compromiso" con "detener la escalada en el sur y en todas las regiones libanesas", insistiendo en que deben cesar los ataques contra "civiles inocentes" y "la destrucción de viviendas en pueblos y ciudades libanesas".
Continúan los enfrentamientos en el sur del Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hizbulá han reanudado esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano.
Los ataques se producen en un momento de incertidumbre. Los enfrentamientos han dejado más de 2000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada.
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