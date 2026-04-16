Libanoko presidenteak funtsezkotzat jo du Israelek atzera egitea su-etena ahalbidetzeko
Bi aldeen arteko liskar armatuek 2.000 hildako inguru eta milioi bat desplazatu baino gehiago utzi dituzte jada. Netanyahuren Gobernuak eraso armatuak justifikatzeko azaldu du talde islamistak koheteak jaurtitzen dituela.
Joseph Aoun Libanoko presidenteak gaur, osteguna, azpimarratu duenez, Israelekin balizko su-etena ahalbidetzeko "funtsezkoa" izango da Libano hegoaldean dauden Israelen tropek atzera egitea, hango armadak mugaren kontrola berreskuratu ahal izateko.
"Israelen Indar Armatuak Libanoko lurraldetik erretiratzea funtsezkoa da su-etena ahalbidetzeko eta Libanoko Armada nazioarteko mugetaraino hedatzeko, Estatuaren agintaritza erabat hedatuko da, eta edozein presentzia armatu kanporatuko dugu", adierazi du Aounek.
Martxoaren hasieran Israelekin gatazka armatua hasi ondoren, Libanoko agintariek gogortu egin dute Hezbollah talde xiitaren aurkako jarrera eta hura desarmatzeko beharra areagotu egin da. Prozesua joan den urtean hasi zen, baina poliki-poliki egin du aurrera, mugimendua horren aurka agertu baita.
Testuinguru horretan, Libanoko presidenteak telefonoz hitz egin du gaur, osteguna, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariarekin, su-etena ahalbidetzeko asmoz, elkarrizketekin jarraitu aurretik.
"Libanok eskatzen duen su-etena lehen urratsa izango da bi herrialdeen artean zuzeneko negoziazioak hasteko", esan du Aounek, martxoaren 2an gatazka armatua hasi zenetik ideia hori sustatzen aritu ostean.
Ildo horretatik, Libanoko presidenteak berretsi du "konpromisoa" duela "hegoaldean eta Libanoko eskualde guztietan eskalada gelditzeko", eta azpimarratu du behingoz eten egin behar direla "zibil errugabeen" aurkako erasoak eta "Libanoko herri eta hirietan etxebizitzak suntsitzea".
Erasoek ez dute etenik Libano hegoaldean
Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) eta Hezbollah talde xiitak "liskar bortitzak" izan dituzte berriro goizaldean, Libano hegoaldeko mugan.
Ziurgabetasun handiko unean jazo dira erasoak. Bi aldeen arteko liskar armatuek 2.000 hildako inguru eta milioi bat desplazatu baino gehiago utzi dituzte jada. Netanyahuren Gobernuak adierazi du eraso armatuak talde islamistak koheteak jaurtitzen dituelako egiten dituztela.
Israelek ez du bat egin AEBk eta Iranek aurreko astean adostu zuten su-etenarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako Batzordea neurri sorta bat prestatzen ari da prezioen igoerari aurre egiteko. Oraindik zirriborroa bada ere, datorren astean aurkeztuko dute, estatu kideek berehala aplika dezaten.
Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.
Joan den larunbateko negoziazioak akordiorik gabe itxi ostean, Irango agintariek baieztatu dute AEBrekin mezuak trukatzen jarraitu dutela azken egunotan, Pakistan bitartekari dela.
Donald Trump AEBko presidenteak Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren aurka egin du astearte honetan, Leon XIV.a aita santuaren defentsan duela gutxi esandakoagatik eta Irango gerran parte hartzeari uko egiteagatik.
Joan den asteburuan Islamabaden (Pakistan) negoziazioen lehen erronda akordiorik gabe itxi ostean, Etxe Zuriko maizterrak iragarri du "zerbait" gerta litekeela datozen bi egunotan.
Txina Irango eta Persiako golkoko beste herrialde batzuetako petrolio eta gas inportatzaile handia da. Hala ere, herrialdearen erreserbak maximo historikoetan daude, eta auto elektrikoen eta energia berriztagarrien aldeko apustuari esker, gerrak ez dio askorik eragin, momentuz. Horrela, Iran bazkide estrategikoa duen arren, Txina erantzun diplomatikoaren alde dago, epe luzerako estrategia baitarabil.
Chris Wrigt AEBko Energia arloko buruak esan du petrolioaren prezioek uda honetarako behera egitea "epe oso anbiziotsua" da. Aurreikusi dute Ormuzko itsasarte estrategikoan "itsas trafiko esanguratsua" lortu bitartean, energiaren prezioek "altuak" izaten jarraituko dutela.
Hezbollahren buruzagiak Libano eta Israelen arteko negoziazioak gaitzetsi ditu, Israelek 2024ko azaroan adostutako su-etenaren "klausula bakar bat ere" bete ez duela argudiatuta.
Parlamentu berriak indar kontserbadoreen eta eskuin muturrekoen pisua indartu du, nahiz eta Viktor Orban ultranazionalista agintaritzatik atera.