Gerra Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israel eta Libanoren arteko 10 eguneko su-etena iragarri du Trumpek

Akordioa gauerdian sartuko dela indarrean ziurtatu du AEBko presidenteak.
13 April 2026, Líbano, Beirut, Beirut Protesta por las negociaciones con Israel Europa Press

Beiruten erasoak etetea eskatzeko protesta batzuen irudia. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenez, Israelek eta Libanok 10 eguneko su-etena adostu dute, eta gaur gauerdian sartuko da indarrean.

"Elkarrizketa bikainak izan berri ditut Libanoko Joseph Aoun presidente errespetatuarekin eta Israelgo Bibi Netanyahu lehen ministroarekin. Bi buruzagi horiek adostu dutenez, euren herrialdeen artean BAKEA lortzeko, 10 eguneko su-etena hasiko dute formalki, 5:00etan. EST (23:00etan Euskal Herrian)", idatzi du Trumpek Truth Social sare sozialean.

Bigarren mezu batean iragarri duenez, Netanyahu eta Aoun Etxe Zurira gonbidatuko ditu "1983tik egingo diren Israelen eta Libanoren arteko lehen elkarrizketa esanguratsuetarako". Oraingoz, ez du bilera horretarako data zehatzik eskaini.

Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak txalotu egin du iragarpena, eta gatazka hasi zenetik, duela sei aste baino gehiago, gobernuak egindako eskaera "giltzarria" izan dela gogoratu du.

Ordu batzuk lehenago, Libanoko presidenteak defendatu du Israelekin balizko su-etena ahalbidetzeko "funtsezkoa" izango dela Libano hegoaldean dauden Israelen tropek atzera egitea, hango armadak mugaren kontrola berreskuratu ahal izateko.

Bestalde, Hassan Fadlallah Hezbolako ordezkariak adierazi du Iranek Beiruten duen enbaxadoreak eman diola su-etenaren berri. Trumpek iragarpena egin baino minutu batzuk lehenago, Fadlallahk Reuters Agentziarekin hitz egin du, eta Hezbolak su-eten posible bat onartuko lukeen galdetu diotenean, bere ordezkariak erantzun du Israelek egindako erasoen arabera izango dela.

Libano Israel Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Azken hamarkadetako gatazka krudel eta bortitzenetako bat bizi dute Sudanen

Hiru urte bete dira Afrikako herrialde handienean gerra hasi zenetik, baina ezkutuan egon izan da. Ez dao¡go hildakoen kopuru zehatza jakiterik: 150.000 izan daitezke, baina kopurua askoz handiagoa izan liteke. Gosete latza dago han, eta milioika desplazatu eragin ditu. Urteurrenean, goi-bilera egin dute Berlinen laguntza humanitarioa bideratu eta irtenbide politikoa bilatzeko asmoz, baina borrokan ari diren bi aldeek ez dute parte hartu.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txina, hazkunde etengabean: Munduko fabrika izatetik, lider teknologikoetako bat izatera

Txina Irango eta Persiako golkoko beste herrialde batzuetako petrolio eta gas inportatzaile handia da. Hala ere, herrialdearen erreserbak maximo historikoetan daude, eta auto elektrikoen eta energia berriztagarrien aldeko apustuari esker, gerrak ez dio askorik eragin, momentuz. Horrela, Iran bazkide estrategikoa duen arren, Txina erantzun diplomatikoaren alde dago, epe luzerako estrategia baitarabil.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X