Israel eta Libanoren arteko 10 eguneko su-etena iragarri du Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenez, Israelek eta Libanok 10 eguneko su-etena adostu dute, eta gaur gauerdian sartuko da indarrean.
"Elkarrizketa bikainak izan berri ditut Libanoko Joseph Aoun presidente errespetatuarekin eta Israelgo Bibi Netanyahu lehen ministroarekin. Bi buruzagi horiek adostu dutenez, euren herrialdeen artean BAKEA lortzeko, 10 eguneko su-etena hasiko dute formalki, 5:00etan. EST (23:00etan Euskal Herrian)", idatzi du Trumpek Truth Social sare sozialean.
Bigarren mezu batean iragarri duenez, Netanyahu eta Aoun Etxe Zurira gonbidatuko ditu "1983tik egingo diren Israelen eta Libanoren arteko lehen elkarrizketa esanguratsuetarako". Oraingoz, ez du bilera horretarako data zehatzik eskaini.
Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak txalotu egin du iragarpena, eta gatazka hasi zenetik, duela sei aste baino gehiago, gobernuak egindako eskaera "giltzarria" izan dela gogoratu du.
Ordu batzuk lehenago, Libanoko presidenteak defendatu du Israelekin balizko su-etena ahalbidetzeko "funtsezkoa" izango dela Libano hegoaldean dauden Israelen tropek atzera egitea, hango armadak mugaren kontrola berreskuratu ahal izateko.
Bestalde, Hassan Fadlallah Hezbolako ordezkariak adierazi du Iranek Beiruten duen enbaxadoreak eman diola su-etenaren berri. Trumpek iragarpena egin baino minutu batzuk lehenago, Fadlallahk Reuters Agentziarekin hitz egin du, eta Hezbolak su-eten posible bat onartuko lukeen galdetu diotenean, bere ordezkariak erantzun du Israelek egindako erasoen arabera izango dela.
Bi aldeen arteko liskar armatuek 2.000 hildako inguru eta milioi bat desplazatu baino gehiago utzi dituzte jada. Netanyahuren Gobernuak eraso armatuak justifikatzeko azaldu du talde islamistak koheteak jaurtitzen dituela.
