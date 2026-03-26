Juan Diego Flórez, Sokolov y Juanjo Mena, en la Quincena Musical de San Sebastián

La Quincena Musical de San Sebastián ha desvelado hoy, jueves, los conciertos que ofrecerá del 2 al 30 de agosto en el Auditorio Kursaal y el teatro Victoria Eugenia.

En Kursaal, la programación de la 87ª edición del festival arrancará el 2 de agosto, con la presencia del gran tenor peruano Juan Diego Flórez, quien, acompañado por el pianista Vincenzo Scalera, protagonizará un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana.

El 6 de agosto, Daniel Harding regresará a la Quincena para dirigir a la Mahler Chamber Orchestra, esta vez junto al pianista Daniil Trifonov. Hablando de pianistas, Grigory Sokolov volverá al festival el 13 de agosto, para interpretar obras de Beethoven y Schubert.

El 19 de agosto, la Euskadiko Orkestra, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, el Orfeón Donostiarra y el Coro Easo interpretarán la Gran Misa de Muertos, "Requiem", de Berlioz, bajo la dirección del Erik Nielsen, ex director titular de la BOS, con el tenor John Matthew Meyers como solista.

El 22 de agosto, actuará en San Sebastián The Constellation Choir & Orchestra, interpretando la Canción del Destino de Brahms y la Sinfonía nº 2 de Mendelssohn, "Lobgesang"; los días 25 y 26 de agosto, el festival recibirá la doble visita de la Seoul Philharmonic Orchestra, y los días 29 y 30 de agosto actuarán la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y Riccardo Chailly.

"Arriaga harrigarria", de la mano de Juanjo Mena

El Victoria Eugenia acogerá el 12 de agosto un concierto en homenaje al bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, bajo el título Arriaga harrigarria. Bajo la batuta de Juanjo Mena (el vitoriano ha anunciado recientemente que los de este año serán sus últimos conciertos), la Euskadiko Orkestra interpretará una selección de las obras más conocidas del precoz genio bilbaíno: Obertura de "Los esclavos felices", Sinfonía en re mayor, Stabat Mater, O Salutaris Hostia y la Obertura en re mayor.