Juan Diego Flórez, Sokolov y Juanjo Mena, en la Quincena Musical de San Sebastián
El tenor peruano inaugurará el festival el 2 de agosto con un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana; el pianista interpretará en esta ocasión obras de Beethoven y Schubert; y el maestro vitoriano dirigirá el concierto “Arriaga harrigarria”.
La Quincena Musical de San Sebastián ha desvelado hoy, jueves, los conciertos que ofrecerá del 2 al 30 de agosto en el Auditorio Kursaal y el teatro Victoria Eugenia.
En Kursaal, la programación de la 87ª edición del festival arrancará el 2 de agosto, con la presencia del gran tenor peruano Juan Diego Flórez, quien, acompañado por el pianista Vincenzo Scalera, protagonizará un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana.
El 6 de agosto, Daniel Harding regresará a la Quincena para dirigir a la Mahler Chamber Orchestra, esta vez junto al pianista Daniil Trifonov. Hablando de pianistas, Grigory Sokolov volverá al festival el 13 de agosto, para interpretar obras de Beethoven y Schubert.
El 19 de agosto, la Euskadiko Orkestra, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, el Orfeón Donostiarra y el Coro Easo interpretarán la Gran Misa de Muertos, "Requiem", de Berlioz, bajo la dirección del Erik Nielsen, ex director titular de la BOS, con el tenor John Matthew Meyers como solista.
El 22 de agosto, actuará en San Sebastián The Constellation Choir & Orchestra, interpretando la Canción del Destino de Brahms y la Sinfonía nº 2 de Mendelssohn, "Lobgesang"; los días 25 y 26 de agosto, el festival recibirá la doble visita de la Seoul Philharmonic Orchestra, y los días 29 y 30 de agosto actuarán la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y Riccardo Chailly.
"Arriaga harrigarria", de la mano de Juanjo Mena
El Victoria Eugenia acogerá el 12 de agosto un concierto en homenaje al bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, bajo el título Arriaga harrigarria. Bajo la batuta de Juanjo Mena (el vitoriano ha anunciado recientemente que los de este año serán sus últimos conciertos), la Euskadiko Orkestra interpretará una selección de las obras más conocidas del precoz genio bilbaíno: Obertura de "Los esclavos felices", Sinfonía en re mayor, Stabat Mater, O Salutaris Hostia y la Obertura en re mayor.
DESPEDIDA
Juanjo Mena se despide del público este año
El director de orquesta vitoriano encara sus “últimos conciertos desde el pódium”, que quiere que sean “motivo de celebración”. En enero de 2025, anunció que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer.
Además, el 17 de agosto, Eva Yerbabuena y su compañía llevarán al Victoria Eugenia el espectáculo Yerbagüena (oscuro brillante).
Por otro lado, la 87ª Quincena Musical contará con los siguientes ciclos: Música Antigua y Música de Cámara en el Museo San Telmo; Órgano, Música Contemporánea, Tabakalera Dantzan, Jóvenes Intérpretes, Quincena Andante, Jornada Inaugural y Quincena Infantil.
La venta general de entradas sueltas comenzará el 19 de mayo.
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