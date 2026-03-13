El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena ha anunciado a través de un comunicado que, tras 40 años de carrera, se despedirá del público definitivamente en los conciertos que ofrecerá este año.

Mena, que ha sido director titular de la BBC Philharmonic, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Festival de Mayo de Cincinnati, anunció en enero del año pasado que empezaba a manifestar síntomas de la enfermedad de Alzheimer y el avance de esa enfermedad le ha obligado a determinar que los conciertos de este año serán, “si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium”.

“Me gustaría que estos conciertos de despedida se convirtieran, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo en un motivo de celebración”, ha manifestado el músico, receptor de la Medalla de Oro de Álava e Hijo Predilecto de Vitoria-Gasteiz.

Después de 40 años de carrera musical, Mena se ha mostrado agradecido con su familia, “por su apoyo permanente y paciencia infinita” y con “todos los aficionados, todas las orquestas y cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar: hicimos y disfrutamos mucho haciendo buena música”.

Finalmente, ha pedido al público que “hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y el argumento principal del encuentro solidario y amistoso entre las personas”.

Por el momento, Juanjo Mena tiene anunciados conciertos en L’ Auditori de Barcelona para los días 21 y 22 de marzo, donde interpretará piezas de Schubert (día 21) y Mozart, Mendelssohn y el propio Schubert (día 22) junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, y para el 4 de junio en Málaga, junto a la orquesta filarmónica de la ciudad andaluza.