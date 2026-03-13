Juanjo Mena se despide del público este año
El director de orquesta vitoriano encara sus “últimos conciertos desde el pódium”, que quiere que sean “motivo de celebración”. En enero de 2025, anunció que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer.
El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena ha anunciado a través de un comunicado que, tras 40 años de carrera, se despedirá del público definitivamente en los conciertos que ofrecerá este año.
Mena, que ha sido director titular de la BBC Philharmonic, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Festival de Mayo de Cincinnati, anunció en enero del año pasado que empezaba a manifestar síntomas de la enfermedad de Alzheimer y el avance de esa enfermedad le ha obligado a determinar que los conciertos de este año serán, “si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium”.
“Me gustaría que estos conciertos de despedida se convirtieran, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo en un motivo de celebración”, ha manifestado el músico, receptor de la Medalla de Oro de Álava e Hijo Predilecto de Vitoria-Gasteiz.
Después de 40 años de carrera musical, Mena se ha mostrado agradecido con su familia, “por su apoyo permanente y paciencia infinita” y con “todos los aficionados, todas las orquestas y cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar: hicimos y disfrutamos mucho haciendo buena música”.
Finalmente, ha pedido al público que “hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y el argumento principal del encuentro solidario y amistoso entre las personas”.
Por el momento, Juanjo Mena tiene anunciados conciertos en L’ Auditori de Barcelona para los días 21 y 22 de marzo, donde interpretará piezas de Schubert (día 21) y Mozart, Mendelssohn y el propio Schubert (día 22) junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, y para el 4 de junio en Málaga, junto a la orquesta filarmónica de la ciudad andaluza.
Te puede interesar
Así fue el vídeo en el que el director vasco hizo público que padecía la enfermedad
El director de orquesta Juanjo Mena, con más de dos décadas de trayectoria internacional, explicó públicamente en 2025 su diagnóstico y aseguró que afrontaría la enfermedad “con serenidad y gratitud por la música”.
Eñaut Elorrieta, grabando con los productores Bryce Dessner y David Chalmin
El músico está registrando su nuevo disco en Senpere junto al guitarrista de The National y el miembro de Triple Sun. Participan en las sesiones músicos que han acompañado a Bon Iver, Sufjan Stevens, Bruce Springsteen, Nick Cave, Taylor Swift y Madonna.
El Azkena Rock Festival cierra su cartel con Carpenter Brut y presenta la distribución por días
El híbrido de synthwave y metal industrial de Carpenter Brut se suma a una programación capitaneada por The Hives e Imelda May (jueves), Alice Cooper (viernes) y Social Distortion (sábado).
Bilbao All Star Blues Band, Travellin’ Brothers y The Cherry Boppers, en el Bilbao Blues Festival
La quinta edición del festival presenta la Bilbao All Star Blues Band, diseñada para el festival y que cuenta con el bajista Bob Stroger y el cantante Willie Buck.
El Bilbao BBK Live suma a Calvin Harris a su cartel
Además del DJ y productor escocés, estarán celebrarán el 20ª aniversario del festival en Kobetamendi Dellafuente, hemloche sprinvs, La Paloma, Barrrk y los anteriormente anunciados Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, Interpol e Idles.
Gure Ahotsak presenta a Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua y Neomak
El ciclo de conciertos vuelve a proponer conciertos de mujeres músicas en San Sebastián desde el 3 hasta el 7 de marzo.
Los palestinos DAM, Imarhan, Merina Gris, Bele y Silitia, primeros nombres del EHZ
El festival Euskal Herria Zuzenean celebrará su 30º aniversario los días 26, 27 y 28 de junio en Arberatze-Zilhekoa. Los bonos están ya a la venta por 43 euros.
ETS, Nøgen, Hofe, Danielle Nicole e Ibibio Sound Machine, en la Zurriola en el Jazzaldia
La organización de la 61ª edición del Jazzaldia ha anunciado el nombre de los artistas y grupos que actuarán en la playa de la Zurriola, Keler Gunea. Habrá ocho conciertos entre los días 22 y 25 de julio.
Bryan Adams actuará en el BEC! el 13 de noviembre dentro de su gira “Roll With The Punches 2026”
Las entradas se pondrán a la venta el 6 de marzo a las 10:00 horas, con precios desde 43 euros en grada y desde 62 euros en pista.